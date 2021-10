Військова місія ЄС в Україні: чого від неї чекати і як реагує Кремль

Військовій місії ЄС в Україні – бути.

Для самого Євросоюзу це практика доволі незвична, адже майже усі його місії у різних країнах світу цивільні.

Проте нині у Брюсселі обговорюють можливість створення військової тренувальної місії в Україні.

Але що це означає?

Невже країни Європейського союзу розмістять на теренах нашої держави своїх військових?

Експерти пояснюють, що зазвичай військові місії включають у себе три компоненти.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає їх:

“Перше – на політичному рівні визначаються загрози і небезпеки у сфері оборони, зокрема, які є для країн-членів ЄС. І координується відповідна політика на протидію цим загрозам. Друге – військово-технічна співпраця, яка стосується спільного виробництва зброї на території ЄС. Третє – обмін інформацією розвідувального характеру”.

Фахівці пояснюють, що у випадку з Україною, місія матиме інший характер.

І згідно із оприлюдненими документами, буде охоплювати ті сфери, які нині не покриває цивільна місія ЄС в Україні.

Директорка Програми безпекових студій “української призми” Ганна Шелест каже:

Тобто, місія не передбачає звичних нині військових тренінгів, які військові з США, Канади, Німеччини, Чехії та інших країн і так постійно проводять для українських солдатів та офіцерів.

Йдеться про професійну військову освіту.

Військові тренери ЄС якщо й будуть в Україні, то готуватимуть лише викладачів українських військових університетів, академій та інститутів.

Та загалом займатимуться реформою військової освіти та допомогатимуть у формуванні сучасної української військової культури.

Хто несе відповідальність за те, чи бути військово-консультативній місії ЄС в Україні?

Експерти кажуть, що позитивний результат залежить від усіх 27 держав Європейського союзу.

Ганна Шелест пояснює — так чи інакше, у Євросоюзі всі рішення приймаються одноголосно, і додає:

“Є ті, хто підігрують, або хоче підігрувати Росії. Якщо за це рішення буде виступати Франція — це означає, що, як мінімум, один клуб держав, який можна було б назвати, подекуди, проросійським, можна рахувати знятим однозначно. Якщо ж французи підтримують цю ініціативу, її підтримають і ті, хто на них орієнтується. Нам важливо цим моментом скористатись”, — каже Олександр Мусієнко.

З іншого боку, якби такі заперечення були, то навряд цю ініціативу б обговорювали і на саміті Україна-ЄС у Києві 12 жовтня.

Звісно, у військової місії ЄС в Україні є й свої противники.

Насамперед — Росія.

Чому і як саме нервують у Кремлі?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких змін очікувати українцям після Самміту Україна-ЄС.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ , Unsplash

