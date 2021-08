Американська поп-діва Бейонсе відзнялася у фотосесії для модного глянцю.

Деякими світлинами зірка встигла поділитися у своєму інстаграм-блозі.

Журнал вийде у вересні, коли співачці виповниться 40 років.

Плани на нове десятиліття у Бейонсе серйозні.

Повне інтерв’ю можна буде прочитати вже незабаром.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: beyonce

