У світлі софітів. Бейонсе в розкішній сукні відвідала кінофестиваль

Американська співачка Бейонсе з чоловіком побували на Лондонському кінофестивалі.
Знаменитість поділилась світлинами наряду.
Зірка позує в чорній оксамитовій сукні з V-образним вирізом декольте.
Силуетна сукня чудово підкреслює фігуру Бейонсе.
Доповнила образ лаконічними босоніжками та клатчем зі стразами.
До речі, співачка з’явилася на публіці не сама, а в компанії свого чоловіка Джей-Зі
Шанувальники в коментарях пишуть приємні компліменти зовнішному вигляду Бейонсе.
Пост назбирав майже три мільйона вподобань.Також по темі: Королева. Бейонсе поділилася світлинами зі зйомок для глянцю Вишукана сексуальність: модні образи співачки Бейонсе Мама Бейонсе замилувала Інстаграм дитячим фото зірки
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували, якими відвертими фотографіями поділилась Бейонсе.
Фото: beyonce