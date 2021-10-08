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ICTV Ранок 08.10.2021 18:00
08.10.2021 18:00
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У світлі софітів. Бейонсе в розкішній сукні відвідала кінофестиваль

У світлі софітів. Бейонсе в розкішній сукні відвідала кінофестиваль

Американська співачка Бейонсе з чоловіком побували на Лондонському кінофестивалі.

Знаменитість поділилась світлинами наряду.

Зірка позує в чорній оксамитовій сукні з V-образним вирізом декольте.

Силуетна сукня чудово підкреслює фігуру Бейонсе.

Доповнила образ лаконічними босоніжками та клатчем зі стразами.

До речі, співачка з’явилася на публіці не сама, а в компанії свого чоловіка Джей-Зі

Шанувальники в коментарях пишуть приємні компліменти зовнішному вигляду Бейонсе.

Пост назбирав майже три мільйона вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми показували, якими відвертими фотографіями поділилась Бейонсе.

Фото: beyonce

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Теги: інстаграм зірок, Бейонсе, шоу-бізнес
08.10.2021 18:00



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