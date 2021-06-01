Сексуальна русалонька: Леді Гага поділилася відвертим фото в бікіні

Днями популярна епатажна американська співачка Леді Гага просто шокувала своїх прихильників відвертим фото.
У бікіні зірка лягла просто на дорогу, повернувшись до всіх цікавим місцем.
Підписала зірка фото просто — смайликом русалоньки.
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За такий гарячий пост Леді Гага отримала більш, ніж 3 мільйони лайків!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про відверті фото Alyona Alyona.
Фото: ladygaga
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01.06.2021 19:15
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