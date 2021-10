Легендарна чорна пантера. Наомі Кемпбелл оголилась для реклами відомого бренду

51-річна Наомі Кемпбелл знялась топлес для фотосесії відомого бренду.

Знаменитість поділилась відео в своєму Інстаграм.

Окрім цього, зірка ще й взяла участь у показі нової колекції цього бренду

Модель позує, лежачи на покривалі з принтом із черепів з голим верхом.

На Кемпбелл лише чорні колготки, які прикрашені стразами.

Допис за день встиг зібрати більше 326 тисяч переглядів.

