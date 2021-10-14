Легендарна чорна пантера. Наомі Кемпбелл оголилась для реклами відомого бренду

51-річна Наомі Кемпбелл знялась топлес для фотосесії відомого бренду.
Знаменитість поділилась відео в своєму Інстаграм.
Окрім цього, зірка ще й взяла участь у показі нової колекції цього бренду
— Підготовка – прокоментувала своє відео Наомі.
Модель позує, лежачи на покривалі з принтом із черепів з голим верхом.
На Кемпбелл лише чорні колготки, які прикрашені стразами.
Допис за день встиг зібрати більше 326 тисяч переглядів.Також по темі: Коли вік личить. Наомі Кемпбелл показала нові гарячі фото Наомі Кемпбелл показала красиві сідниці без нічого Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Наомі Кемпбелл показала знімок дитини.
Фото: Gifer