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ICTV Ранок 14.10.2021 19:15
14.10.2021 19:15
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Легендарна чорна пантера. Наомі Кемпбелл оголилась для реклами відомого бренду

Легендарна чорна пантера. Наомі Кемпбелл оголилась для реклами відомого бренду

51-річна Наомі Кемпбелл знялась топлес для фотосесії відомого бренду.

Знаменитість поділилась відео в своєму Інстаграм.

Окрім цього, зірка ще й взяла участь у показі нової колекції цього бренду

— Підготовка – прокоментувала своє відео Наомі.

Модель позує, лежачи на покривалі з принтом із черепів з голим верхом.

На Кемпбелл лише чорні колготки, які прикрашені стразами.

Допис за день встиг зібрати більше 326 тисяч переглядів.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Наомі Кемпбелл показала знімок дитини.

Фото: Gifer

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Теги: інстаграм зірок, Наомі Кемпбелл, шоу-бізнес
14.10.2021 19:15



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