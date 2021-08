Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року

Яку стрижку вибрати цього року – найактуальніші стрижки 2021 для жінок.

Хочеш оновити свій образ за допомогою зачіски? Спеціально для тебе Ранок у Великому Місті зібрав найкращі стрижки 2021 року.

Тож читай наш матеріал, вирушай до салону краси і лови модну хвилю!

Стрижка сессон – один із головних трендів цієї осені. Вона з’явилася в Лондоні ще у 60-ті роки минулого століття, а через 60 років знову повернулася на модний олімп.

Сессон нагадує шапочку з довгим або укороченим чубчиком, і виглядає так стильно і богемно, наче жінка тільки-тільки зійшла з подіуму.

А ще ця стрижка, завдяки унікальній технології виконання, взагалі не потребує укладки – і цим підкорює все більше красунь з усього світу.

Але зауваж – сессон підходить тільки тим жінкам, які мають пряме волосся. Інакше ти щодня витрачатимеш купу часу і сил на вирівнювання.

Колись виголювання на голові вважалася ну дуже епатажним елементом навіть для чоловіків, а в жіночому образі цього й уявити ніхто не міг.

Але часи міняються, і сьогодні чимало дівчат надають перевагу екстравагантним зачіскам із частковим виголюванням.

Найкрутіше такий сміливий штрих виглядає на скронях та потилиці.

Він допоможе підкреслити індивідуальність та стане справжньою родзинкою твоїх модних образів.

Піксі – ультрамодна стрижка сезону в 2021 році.

Ця зачіска відкриває шию і вуха, волосся на скронях і потилиці також підстригається дуже коротко.

Характерними особливостями стрижки піксі є довгий чубчик та кінчики колосся, що задорно стирчать у різні боки.

Така зачіска виглядає дуже стильно та фактурно. Вона чудово підходить оптимістичним, упевненим у собі жінкам.

Стрижка боб-каре – це ідеальний вибір для власниць тонкого, не дуже об’ємного волосся.

Характеризується подовженими локонами спереду та пишною потилицею.

Завдяки боб-каре, жінки будь-якого віку виглядатимуть стильно та по-молодіжному.

Така стрижка допомагає зробити акцент на красі шиї, допомагає приховати проблемні місця та загалом робить образ гармонійним.

А якщо тобі вдасться вдало вибрати перукаря, то й із укладкою проблем не буде: волосся саме лягатиме так, як треба.

Каре – це вічна класика, яка, мабуть, ніколи не втратить своєї актуальності. І так, вона знову на піку моди!

Каре ідеально підходить для власниць густої шевелюри. Але якщо тобі трішки не вистачає об’єму, засмучуватись теж не варто.

Ти можеш легко надати обсягу, легенько підкрутивши локони плойкою або стайлером.

І виглядатимеш, як зірка!

Надзвичайно актуальною в 2020 році є стрижка шег. Вона нагадує каре, але має більш рвані кінчики завдяки філіровці та градуюванню.

Така зачіска виглядає сміливо і трішечки зухвало.

Вкладати її вдома буде досить просто – достатньо віділити окреми прядки воском.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП чоловічих стрижок.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.