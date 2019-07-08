Зачіски на пляж: топ стильних ідей для волосся

Яку зачіску робити на пляж, щоб виглядати стильно та жіночно? Не хвилюйся, Ранок у Великому Місті уже підготував для тебе стильні ідеї зачісок, які найкраще підійдуть для пляжного сезону.

Ідеї зачісок на пляж

ТОП зачісок на пляж з хустинкою

Якщо хочеш виглядати на пляжі ефектно, тоді скористайся аксесуаром – літньою хустинкою. І ось тобі кілька варіантів, як її можна заплести на волоссі.

Зачіска на пляж для створення романтичного образу

Якщо ти йдеш на пляж, щоб засмагати, і при цьому хочеш привернути увагу чоловічої статі, тоді заплети волосся у високий пучок.

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Це найзручніший варіант зі всіх. А ще дуже красиво, якщо при цьому волосся буде злегка хвилястим.

Тоді й образ загалом виглядає більш романтичним.

Зачіска на пляж: низький пучок

А ти знала, що є кілька способів зробити пучок? Ось тобі один нестандартний метод, проте такий простий.

Немає під рукою гребінця для волосся? Не біда. Все, що тобі потрібно – приблизно розділити волосся на дві рівні частини, зв’язати їх, наче зав’язуєш якусь річ, і закріпити шпильками. Хвилина справи.

Така зачіска ідеально підійде для власниць пишної шевелюри.

Нестандартна зачіска на пляж на довге та середнє волосся

І ось тобі ще один варіант красивої, зручної та легкої зачіски. Замість стрічок, можеш використати звичайні тонкі резиночки. Ефект буде той самий.

І пам’ятай, що влітку волосся дуже потребує нашої уваги. Тому не забувай брати з собою капелюшок.

Він захистить голову від перегріву на сонці, і твоє волосся не стане сухим та ламким.

Тепер ти знаєш, яку зачіску можна зробити, коли збираєшся на пляж. Варіантів багато. А от що краще зробити – обирати тобі.

Алла Гичка

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