Календар стрижок на червень 2021: сприятливі та несприятливі дати

Календар стрижок на червень 2021 року підкаже тобі, на коли записатися в салон краси чи барбершоп.
То в які дні краще стригти волосся у червні?
Ранок у Великому Місті зібрав список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.
Найбільш сприятливі дні для стрижки у червні 2021
1, 7, 14-16, 19, 21-23 червня.
Детальний календар стрижок на червень 2021
1 червня: Надзвичайно вдалий час для стрижки волосся. Ти зможеш не лише освіжити зачіску, але й притягнути до себе удачу. День підходить як для зовнішнього, так і для внутрішнього оновлення.
7 червня: Чудовий день для експериментів із волоссям. Ти можеш робити все, на що давно не наважуєшся – результат тебе порадує. А локони після стрижки стане міцними і блискучими.
14-16 червня: Якщо вибереш одну з цих дат, волосся почне активніше рости і менше розшаровуватися на кінчиках. Тому плануй стрижку на цей період, якщо мрієш про довгі та міцні локони. А от якщо твоя мета – довше зберегти форму після стрижки, краще записатися до салону на інший день.Також по темі: Модний гороскоп на червень 2021: що рекомендують купувати зірки Ефектні та прості в догляді. Модні стрижки на літо 2021 Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року
19 червня: Стрижка в цей день допоможе покращити стан локонів та спритяиме кар`єрному успіху. А от кардинально змінювати колір волосся сьогодні не рекомендується.
22-23 червня: Будь-які маніпуляції з волоссям піднімуть тобі настрій та життєвий тонус. Зачіска довго триматиме форму, а кінчики будуть менше сіктися.
Несприятливі дні для стрижки у червні 2021
14, 13, 18, 27, 30 червня.
Усі інші дні червня, не зазначені в переліку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу до перукарні.
Календар стрижок на червень 2021
Нагадаємо, раніше ми розповіли, як підстригти чоловіка вдома самостійно.
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