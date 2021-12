Натуральний детокс! ТОП продуктів, які очищають кишечник

Шукаєш продукти, які очищають кишечник? Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі про них усе. Тож зручно влаштовуйся і читай наш матеріал.

Людський організм – це складна система. Зазвичай, нам не потрібно нічого робити, аби вивести токсини з організму чи шлаки, яких ніхто ніколи не бачив.

Адже печінка, легені і нирки роблять усе самостійно.

Звичайно, якщо у тебе немає з ними проблем. Однак іноді ми можемо відчувати деякий дискомфорт у шлунку. І саме в таких випадках варто було б знати, що зробити, аби не купувати зайвий раз пігулки.

Отож, у список продуктів, які здатні очистити кишечник, входять:

Вони ідеально підтримують мікрофлору кишечника, а ще зміцнюють імунітет. Тож зверни на них увагу, але не перестарайся.

Як не дивно, але саме ці каші не просто очищають кишечник, але й нормалізують його роботу. Тож можеш ласувати ними регулярно.

Не забувай підтримувати водний баланс! Наш організм неабияк потребує води, аби добре функціонувати. Не заміняй її на інші напої, а намагайся споживати у необхідній кількості. Класичний розрахунок: 40 мл на 1 кг маси тіла.

Тепер ти знаєш, які продукти потрібні для очищення кишечника. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

