Корисні та смачні: топ-5 продуктів, які містять фолієву кислоту

Вона грає важливу роль в утворенні нових клітин, підтримує процес кровотворення, сприяє розвитку мозку і є запорукою вдалої вагітності. Все це про фолієву кислоту.

Вперше виділили її із шпинату ще близько 80 років тому, але справжньої популярності вона здобула відносно недавно.

Фолієва кислота — це водорозчинний вітамін групи B. Також її часто називають вітаміном M, B9 і “материнським вітаміном”. Не дивуйтесь на рахунок останнього, адже роль фолієвої кислоти під час вагітності важко перебільшити.

Вона регулює створення та підтримання у здоровому стані нових клітин організму, що дуже важливо на стадії формування плоду, запобігає передчасним пологам і народженню недоношених дітей, допомагає впоратись із післяпологовою депресією.

Вживати фолієву кислоту бажано не тільки під час вагітності. Жінкам, які до неї готуються, запаси кислоти рекомендується поповнити заздалегідь. Те саме стосується і чоловіків, адже вона має позитивний влив на роботу репродуктивної системи.

І для всіх — вживання рекомендованої дози вітаміну В9 з їжею зменшує ризик інсульту і серцево-судинних розладів, нормалізує кров’яний тиск та знижує рівень холестерину в крові.

Достатній рівень фолієвої кислоти також впливає на наш настрій та ентузіазм, а її дефіцит може викликати млявість та постійне відчуття втоми.

Тепер, коли ми розібрались із важливістю цього вітаміну, перейдемо до продуктів, які містять його найбільше.

Усі ми добряче наслухані про користь бобових. Вони допомагають вивести з організму надлишок холестерину, є відмінними антиоксидантами та чудовим джерелом якісного рослинного білка.

Але це ще не все. У 100 грамах варених бобових міститься до 200 мкг фолієвої кислоти.

Квасоля й нут, сочевиця і горох, соя і маш — вибір величезний. Просто додай бобові до свого раціону й ти ощасливиш свій організм.

У 100 грамах яловичої печінки міститься 240 мкг фолієвої кислоти, у свинячій — 225 мкг, курячій — 240 мкг. У печінці тріски — 110 мкг.

Окрім вітаміну В9, печінка багата й на безліч інших корисних для нашого організму вітамінів. Вона також є прекрасним джерелом заліза та незамінної амінокислоти під назвою лізин.

Аскорбінова кислота, якою насичений це продукт, позитивно впливає на нирки, покращує роботу головного мозку, підтримує зір, гладкість шкіри, здоров’я зубів і волосся.

Користь цього продукту теж оспівана не одним дієтологом. Без нього не обходиться жодна збалансована дієта.

Воно й не дивно. Брокколі має багатий вміст вітамінів та поживних речовин, і при цьому низьку калорійність. Це джерело антиоксидантів та вітамінів Е, А, РР, К, U, С.

А ще це – фолієвої кислоти. Її концентрація – 85 мкг на 100 г цієї капусти.

Крім того, брокколі пасує практично до будь-якої страви: класична яєчня, італійська паста чи китайська локшина. А можеш вживати просто в сирому вигляді. Користь від цього не залежить!

І тут ми не змогли обійтись без короля правильного харчування.

Про користь авокадо було сказано й написано дуже багато. І це абсолютно справедливо.

Авокадо є ефективним антиоксидантом, що захищає клітини від старіння, бере участь у процесах кровотворення, цілюще впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту.

До того ж містить вітамін С, В6 і жирні кислоти Омега-3. Фолієвої кислоти в ньому теж предостатньо: в одному плоді авокадо міститься до 90 мкг вітаміну В9.

Тож, якщо ти поки з якихось причин ще не перевірив(ла) користь цього продукту на своєму організмі, зараз слушний час це зробити (звісно, якщо у тебе немає до нього протипоказань).

Про те, наскільки корисним є шпинат, із дитинства розповідав нам моряк Попай.

Хоч рослина і не славиться яскраво вираженим смаком, вона є багатою на мінеральні речовини та вітаміни. У ньому високий вміст йоду, багато білка, вуглеводів і клітковини.

Крім того, шпинат містить 80 мкг фолієвої кислоти.

Тому саме час прислухатись до казкового Попая та ввести продукт у ваш раціон.

Фото: Pixabay

