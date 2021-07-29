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ICTV Ранок 29.07.2021 19:15
29.07.2021 19:15
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“Маленька Кім”. Кардашян показала себе 20-річну


Американська світська левиця Кім Кардашян вкотре потішила прихильників архівними знімками.

Зірка показала, якою була 20 років тому.

“Маленька Кім”, – так підписала свої світлини знаменитість.

Пост Кардашян вподобали вже понад три мільйони користувачів.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Марго Роббі.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кім Кардашьян, шоу-біз
29.07.2021 19:15



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