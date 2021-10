Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі

Путін і Лукашенко на нещодавній зустрічі в Москві погодили дорожні карти так званої Союзної держави.

Версій щодо аншлюсу Білорусі Росією в Інтернеті валом.

Поки одні припускають, що Путін вже анексував Білорусь, інші переконані — Росія розмістила озброєння на території Білорусі, аби оточити Україну з усіх боків!

Ми обрали найцікавіші та найгостріші коментарі і вдарили “серпом по міфах”.

А наші експерти допомогли розібратися — де факти, а де — фантастика.

Все, що ви хотіли знати про аншлюс Білорусі, дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше експерти розвінчали міфи про КНДР.

Фото: President of the Republic of Belarus

