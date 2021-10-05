УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі

Путін і Лукашенко на нещодавній зустрічі в Москві погодили дорожні карти так званої Союзної держави.  Версій щодо аншлюсу Білорусі Росією в Інтернеті валом. Поки одні припускають, що Путін вже анексував Білорусь, інші переконані — Росія розмістила озброєння на території Білорусі, аби оточити Україну з усіх боків! [read_more_news] Ми обрали найцікавіші та найгостріші коментарі і вдарили "серпом по міфах". А наші експерти допомогли розібратися — де факти, а де — фантастика. Все, що ви хотіли знати про аншлюс Білорусі, дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше експерти розвінчали міфи про КНДР. Фото: President of the Republic of Belarus 

Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі
0 Коментувати

Путін і Лукашенко на нещодавній зустрічі в Москві погодили дорожні карти так званої Союзної держави. 

Версій щодо аншлюсу Білорусі Росією в Інтернеті валом.

Поки одні припускають, що Путін вже анексував Білорусь, інші переконані — Росія розмістила озброєння на території Білорусі, аби оточити Україну з усіх боків!

Також по темі: У Білорусі — партизанська війна? Як підпілля вплине на режим Лукашенка та плани Кремля Запуск Північного потоку-2 поставить Європу "на коліна"? Головні міфи про скандальний газопровід Всіх вакцинованих контролюватимуть через 5G? Експерти спростували головні коронаміфи

Ми обрали найцікавіші та найгостріші коментарі і вдарили “серпом по міфах”.

А наші експерти допомогли розібратися — де факти, а де — фантастика.

Все, що ви хотіли знати про аншлюс Білорусі, дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше експерти розвінчали міфи про КНДР.

Фото: President of the Republic of Belarus 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі / 05.10.2021 12:10
05.10.2021 12:10

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь