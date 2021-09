Хто Білорусь Україні – друг чи ворог?

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко ніяк не може визначитись зі своїм ставленням до України.

На початку серпня він заявив, що за один день разом із Путіним поставив би нашу державу «на коліна», звісно, якби захотів. Ще раніше розповідав, що ми стали додатковою загрозою для Білорусі.

Ну і, звісно, байки про засланих українських терористів, диверсії та постачання зброї.

Тепер же білоруський диктатор, нібито, передумав, і з’ясувалось, що не такі ми вже й вороги.

Експерти пояснюють, що причин, чому білоруський диктатор так різко змінює свою думку кілька.

Перша — внутрішньобілоруська.

Голова організації “Центр прикладних досліджень” каже:

Друга – економічна.

Причина раптової приязні до України доволі проста.

Щоб якомога довше втриматися у незаконно захопленому президентському кріслі, Лукашенкові недостатньо просто загравати із білорусами, їх ще потрібно годувати.

Чим ще мотивується у прийнятті рішень Лукашенко?

Як маневрування Білорусі відображається на українцях?

