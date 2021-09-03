Хто Білорусь Україні – друг чи ворог?

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко ніяк не може визначитись зі своїм ставленням до України.

На початку серпня він заявив, що за один день разом із Путіним поставив би нашу державу «на коліна», звісно, якби захотів. Ще раніше розповідав, що ми стали додатковою загрозою для Білорусі.

Ну і, звісно, байки про засланих українських терористів, диверсії та постачання зброї.

Тепер же білоруський диктатор, нібито, передумав, і з’ясувалось, що не такі ми вже й вороги.

Експерти пояснюють, що причин, чому білоруський диктатор так різко змінює свою думку кілька.

Причини невизначенності Лукашенка

Перша — внутрішньобілоруська.

Голова організації “Центр прикладних досліджень” каже:

Лукашенко постійно підкреслює, що він хоче розвивати відносини саме з українським народом і це він фактично повторює всі тези, які робить Путін. Про те, що ось погана українська влада, але якщо брати український народ, то він триєдиний і входить до складу, так званого, триєдиного слов’янського народу. Тобто все це заяви, насамперед спрямовані всередині країни, — розповідає Андрій Каракуц.

Друга – економічна.

Причина раптової приязні до України доволі проста.

Щоб якомога довше втриматися у незаконно захопленому президентському кріслі, Лукашенкові недостатньо просто загравати із білорусами, їх ще потрібно годувати.

Лукашенко продовжує свою гру з Україною з однієї простої причини. Йому Україна потрібна як економічний партнер, — говорить Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Чим ще мотивується у прийнятті рішень Лукашенко?

Як маневрування Білорусі відображається на українцях?

Більш детально дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого Україні чекати від Москви та Мінську.

Фото: president.gov.by

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