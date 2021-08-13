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Video: «Вибір між комфортом і цінностями». Чи запровадить Україна нові санкції проти Лукашенка?

Україна купує до половини всього білоруського експорту нафтопродуктів. На українські гроші режим Лукашенко годує силовиків і виживає в умовах війни з власним народом. Він перетворює свою країну на один великий Крим. Викреслює Білорусь з цивілізованого простору. З тією лише різницею, що Крим був окупований Москвою, а Лукашенко сам готовий покласти свою країну до цегляних стін Кремля задля збереження режиму особистої влади. [read_more_news] Тож дуже скоро Києву доведеться обирати між своїм комфортом і цінностями. І цей вибір дуже схожий на той, що був у Заходу після окупації українського Криму Росією. Детальніше в ексклюзивному авторському сюжеті Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому вигідна смерть білоруського опоозиціонера Віталія Шишова. Фото: Президент республики Беларусь  

«Вибір між комфортом і цінностями». Чи запровадить Україна нові санкції проти Лукашенка?
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Україна купує до половини всього білоруського експорту нафтопродуктів.

На українські гроші режим Лукашенко годує силовиків і виживає в умовах війни з власним народом.

Він перетворює свою країну на один великий Крим. Викреслює Білорусь з цивілізованого простору.

З тією лише різницею, що Крим був окупований Москвою, а Лукашенко сам готовий покласти свою країну до цегляних стін Кремля задля збереження режиму особистої влади.

Також по темі: Чому Білорусь перетворилася на «тюрму народів»? Дефіцит палива? Чи впорається Україна без білоруських нафтопродуктів Дискредитує Польщу? Як Лукашенко переписує історію Білорусі

Тож дуже скоро Києву доведеться обирати між своїм комфортом і цінностями.

І цей вибір дуже схожий на той, що був у Заходу після окупації українського Криму Росією.

Детальніше в ексклюзивному авторському сюжеті Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому вигідна смерть білоруського опоозиціонера Віталія Шишова.

Фото: Президент республики Беларусь

 

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ICTV / Ранок / «Вибір між комфортом і цінностями». Чи запровадить Україна нові санкції проти Лукашенка? / 13.08.2021 11:20
13.08.2021 11:20

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