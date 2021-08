«Вибір між комфортом і цінностями». Чи запровадить Україна нові санкції проти Лукашенка?

Україна купує до половини всього білоруського експорту нафтопродуктів.

На українські гроші режим Лукашенко годує силовиків і виживає в умовах війни з власним народом.

Він перетворює свою країну на один великий Крим. Викреслює Білорусь з цивілізованого простору.

З тією лише різницею, що Крим був окупований Москвою, а Лукашенко сам готовий покласти свою країну до цегляних стін Кремля задля збереження режиму особистої влади.

Тож дуже скоро Києву доведеться обирати між своїм комфортом і цінностями.

І цей вибір дуже схожий на той, що був у Заходу після окупації українського Криму Росією.

Детальніше в ексклюзивному авторському сюжеті Павла Казаріна.

Фото: Президент республики Беларусь

