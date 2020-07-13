Фільми з крутими спецефектами, які варто переглянути

Шукаєш круту кінострічку на вечір? Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП фільмів зі спецефектами, від яких ти будеш у захваті. Шукай їх нижче.
Кращі фільми зі спецефектами
Диво-жінка
Фото: IMDb
Рік: 2017
Жанр: Бойовик, військовий, пригоди, фентезі
Сюжет: У фільмі йдеться про Діану – принцесу амазонок. Вона народилася на острові Теміскіра. Змалечку Діана мріяла стати воїном, хоч її мати була проти цього.
Тому сестра матері вирішила таємно вчити дівчинку, а коли обман став очевидним, її почали навчати ще дужче, аби та стала непереможною.
Коли Діана виросла, то змушена була покинути острів, щоб допомогти вижити зовнішньому світу. І саме там вона виявила свої справжні можливості, які так хотіли приховати від неї в дитинстві.
Джуманджи: поклик джунглів
Фото: IMDb
Рік: 2017
Жанр: комедія, бойовик
Сюжет: Четверо підлітків опинилися у грі Джуманджи. Кожен перевтілився у персонажа зі своїми можливостями.
Аби повернутися назад у реальність, їм необхідно пройти всі етапи і дійти до фінішу. Але це буде нелегко, адже на шляху на них очікують пастки.
Месники: війна нескінченності
Фото: IMDb
Рік: 2018
Жанр: бойовик, наукова фантастика
Сюжет: Фільм відзнятий за мотивами коміксів Marvel. У 19-му фільмі кінематографічного всесвіту знову зібралися всі супергерої, щоб боротися з міжгалактичним тираном – Таносом.
Він планує зібрати шість Каменів Вічності, щоб змінити світ під себе, тому супергерої мусять завадити його планам.
Бладшот
Фото: IMDb
Рік: 2020
Жанр: бойовик, пригоди
Сюжет: Солдата у відставці Рея Гаррісона вирішили повернути із мертвих. Для цього в його кров вживили мікрокомп’ютери, і він став безсмертним.
Його дружину вбили, а сам чоловік отримав поранення, несумісне з життям.
Рей нічого не пам’ятав, адже його мозок контролювали вчені, які ним займалися. Та згодом пам’ять почала повертатися, і він втік на волю, щоб помститися.
Їжак Сонік
Фото: IMDb
Рік: 2020
Жанр: сімейний, комедія
Сюжет: Супершвидкий їжак Сонік потрапив у реальний світ, щоб врятувати свою планету. Тут він познайомився з шерифом провінційного містечка, який став йому кращим другом. І разом вони протистоять злодію, який намагається заволодіти силами Соніка.Також по темі: Що подивитись влітку: добірка фільмів із літнім настроєм Топ найкращих мультфільмів, які варто подивитись усією сім’єю Топ-5 найкращих фільмів про космос
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