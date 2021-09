Топ-5 найкращих фільмів про космос

Найкращі та найзахопливіші кінострічки про космос.

Раніше люди думали, що Земля пласка і лежить на трьох китах, які плавають морем. Але потім ми дізнались, що живемо на планеті у безмежному космосі.

Всесвіт нас захоплює, адже є далеко не вивченим!

Ранок у Великому Місті пропонує тобі переглянути найкращі фільми про космос та зануритись у цю неймовірну галактичну атмосферу.

Чи існують, окрім нашого Всесвіту, паралельні? Деякі учені переконують – що це цілком можливо.

Головний герой фільму Купер вирушить із командою на дослідження нових планет. Земля ж, на жаль, вже стає непридатною для існування людства.

Та чи вдасться йому виконати майже нездійсненну місію?

Експансія нових територій – це те без чого не може, здається, жити людство. Вже зараз учені задумуються не тільки про звичайні подорожі в космос, але і переселення людей на інші планети. Ілон Маск не раз висловлювався про це у своїх виступах.

Так і герої фільму Пасажири вирушать у далеку подорож на іншу планету. Щоб її пережити, вони мають заснути. Але щось піде не так! І двоє пасажирів прокинуться завчасно.

Під час космічної експедиції на Марс інженер та біолог Марк Вотні губиться. Інші члени команди вважають його загиблим та покидають планету.

Проте учений, попри сильну піщану бурю, зміг вижити. А завдяки своєму розуму та знанням – протриматись чотири роки.

Але чи дізнається команда про свою помилку та чи забере Марка з планети? Про це тобі ще доведеться дізнатись.

Читайте: Парад планет 2020: де і коли дивитися

Ще один фільм, пов’язаний із Марсом. Але тут уже ніхто не губився. Астронавти вирушили на вивчення іншої планети. Проте виявилось, що одна дівчина з екіпажу була вагітна.

Під час пологів вона померла, а хлопчик залишився зростати з ученими на червоній планеті.

Проте жага побачити батька змусить його вирушити на Землю. І хто б міг подумати, що там на підлітка чекатимуть пригоди та перше кохання.

Легендарна супергероїка від кінокоміксів Marvel. Маленького Пітера Квілла викрадають із Землі інопланетяни. Із ними він живе та зростає.

Чи повернеться Пітер на Землю, або ж залишиться підкорювати інші галактики? А також, які пригоди чекають на хлопця, який узяв собі псевдонім Зірковий Лорд?

Не залишать тебе байдужими також і саундреки до фільму!

Тепер ти знаєш, що переглянути сьогодні ввечері у вільний час. Обирай фільм собі до смаку та насолоджуйся.

Нагадаємо, раніше ми публікували підбірку найкращих мультфільмів.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.