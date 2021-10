Дуже мило. Дженніфер Еністон зачарувала знімком з песиком

52-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон показала милі фото собакою.

Знаменитість поділилась знімками в своєму Інстаграм-блозі.

На фотографіях — собака, яку рік тому Еністон забрала з притулку.

Домашнього улюбленця звати Лорд Честерфілд.

До речі, це не єдина собака Дженніфер.

В будинку акторки проживають ще метис Клайд і Софі.

Їх зірка теж показує в соціальній мережі.

Лорд Честерфілд серед них наймолодший.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-7 ролей неперевершеної Дженніфер Еністон.

Фото: jenniferaniston

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.