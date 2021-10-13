Дуже мило. Дженніфер Еністон зачарувала знімком з песиком

52-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон показала милі фото собакою.
Знаменитість поділилась знімками в своєму Інстаграм-блозі.
На фотографіях — собака, яку рік тому Еністон забрала з притулку.
Домашнього улюбленця звати Лорд Честерфілд.
Один рік з моїм милим, ласкавим я називатиму це… балакучим , приємним і не таким вже й маленьким, лордом Честерфілдом, — підписала Дженніфер.
До речі, це не єдина собака Дженніфер.
В будинку акторки проживають ще метис Клайд і Софі.
Їх зірка теж показує в соціальній мережі.
Лорд Честерфілд серед них наймолодший.Також по темі: Сама стрункість. 52-річна Дженніфер Еністон відзнялася у фотосесії для глянцю Дженніфер Еністон програла партію в більярд подрузі з серіалу Друзі Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото
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Фото: jenniferaniston