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ICTV Ранок 13.10.2021 20:20
13.10.2021 20:20
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Дуже мило. Дженніфер Еністон зачарувала знімком з песиком

Дуже мило. Дженніфер Еністон зачарувала знімком з песиком

52-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон показала милі фото собакою.

Знаменитість поділилась знімками в своєму Інстаграм-блозі.

На фотографіях — собака, яку рік тому Еністон забрала з притулку.

Домашнього улюбленця звати Лорд Честерфілд.

Один  рік з моїм милим, ласкавим я називатиму це… балакучим , приємним і  не таким вже й маленьким, лордом Честерфілдом, — підписала Дженніфер.

До речі, це не єдина собака Дженніфер.

В будинку акторки проживають ще метис Клайд і Софі.

Їх зірка теж показує в соціальній мережі.

Лорд Честерфілд серед них наймолодший.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-7 ролей неперевершеної Дженніфер Еністон.

Фото: jenniferaniston

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Еністон, шоу-бізнес
13.10.2021 20:20



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