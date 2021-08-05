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ICTV Ранок 05.08.2021 15:20
05.08.2021 15:20
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Сама стрункість. 52-річна Дженніфер Еністон відзнялася у фотосесії для глянцю

Сама стрункість. 52-річна Дженніфер Еністон відзнялася у фотосесії для глянцю

Американська актриса Дженніфер Еністон відзнялася у фотосесії для глянцю.

Деякими знімками зірка вже поділилася у своєму інстаграмі.

Еністон позувала у кількох образах.

Білий костюм з кофтинки та спідниці з розрізами, а також сукня-міді в різнокольорову смужку.

Для третього луку актриса обрала спідницю-міні.

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Допис зі світлинами вже вподобали близько трьох мільйонів і шестисот тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: IMDb

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Еністон, зірки, шоу-біз
05.08.2021 15:20



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