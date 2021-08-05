Сама стрункість. 52-річна Дженніфер Еністон відзнялася у фотосесії для глянцю

Американська актриса Дженніфер Еністон відзнялася у фотосесії для глянцю.
Деякими знімками зірка вже поділилася у своєму інстаграмі.
Еністон позувала у кількох образах.
Білий костюм з кофтинки та спідниці з розрізами, а також сукня-міді в різнокольорову смужку.
Для третього луку актриса обрала спідницю-міні.Також по темі: Возз’єднання "Друзів". Дженніфер Еністон показала ексклюзивні кадри зі зйомок нового епізоду Apple-Man: Дженніфер Еністон оцінила український супергеройський фільм Пікантне фото Дженніфер Еністон виставили на аукціон
Допис зі світлинами вже вподобали близько трьох мільйонів і шестисот тисяч користувачів.
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Фото: IMDb