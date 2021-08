Сама стрункість. 52-річна Дженніфер Еністон відзнялася у фотосесії для глянцю

Американська актриса Дженніфер Еністон відзнялася у фотосесії для глянцю.

Деякими знімками зірка вже поділилася у своєму інстаграмі.

Еністон позувала у кількох образах.

Білий костюм з кофтинки та спідниці з розрізами, а також сукня-міді в різнокольорову смужку.

Для третього луку актриса обрала спідницю-міні.

Допис зі світлинами вже вподобали близько трьох мільйонів і шестисот тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.