Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР

Все, що ви хотіли знати про Північну Корею.

Ітернет рясніє різноманітними припущення ми про Кім Чен Ина та КНДР.

А ми вирішили вдарити “серпом по міфах” і розібратися — де факти, а де конспірологія.

Експерт-міжнародник Богдан Ференс каже:

За його словами, у таких державних утвореннях, як Північна Корея, завжди є якийсь культ особистості.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний — для Кім Чен Ина ядерна міць є просто способом підвищити свою важливість.

Такої ж думки притримується і Богдан Ференс:

“Я не думаю, що Кім Чен Ину потрібна війна з США. Йому потрібно, щоб на КНДР звертали увагу, вели перемовини. У них існують серйозні економічні проблеми, питання з продовольством, коронавірус, пандемія, тобто дуже багато серйозних викликів у середині держави. Тому єдине, що в них залишається — це шантаж!”

За його словами, торговельний баланс між КНДР і Росією не є суттєвим, та й для Кремля Північна Корея не є пріоритетним питанням.

Але на чому ж тоді тримається диактатура Кім Чен Ина?

І чи правда, що вона міцніша за радянську?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Фото: Мережеві ресурси президента РФ

