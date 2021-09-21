Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР

Все, що ви хотіли знати про Північну Корею.
Ітернет рясніє різноманітними припущення ми про Кім Чен Ина та КНДР.
А ми вирішили вдарити “серпом по міфах” і розібратися — де факти, а де конспірологія.
Спростування головних міфів про КНДР
“Династія Кімів — боги для громадян КНДР!“
Експерт-міжнародник Богдан Ференс каже:
Саме династія Кімів заснувала КНДР, тому у мешканців республіки немає альтернатив, щоб боготворити когось іншого.
За його словами, у таких державних утвореннях, як Північна Корея, завжди є якийсь культ особистості.
“Північна Корея нарощує ядерну міць, бо готується до війни проти США!”
Військовий експерт Олег Жданов переконаний — для Кім Чен Ина ядерна міць є просто способом підвищити свою важливість.
Такої ж думки притримується і Богдан Ференс:
“Я не думаю, що Кім Чен Ину потрібна війна з США. Йому потрібно, щоб на КНДР звертали увагу, вели перемовини. У них існують серйозні економічні проблеми, питання з продовольством, коронавірус, пандемія, тобто дуже багато серйозних викликів у середині держави. Тому єдине, що в них залишається — це шантаж!”
“Путін із Кім Чен Ином — друзі, які хочуть захопити світ!”
Не сказав би, що Путін та Кім Чен Ин є супер друзями. Вони не так часто зустрічаються, — прокоментував Ференс.
За його словами, торговельний баланс між КНДР і Росією не є суттєвим, та й для Кремля Північна Корея не є пріоритетним питанням.
Але на чому ж тоді тримається диактатура Кім Чен Ина?
І чи правда, що вона міцніша за радянську?
Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо КНДР знову залякує своїми ракетами.
Фото: Мережеві ресурси президента РФ