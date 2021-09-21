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ICTV Ранок 21.09.2021 11:25
21.09.2021 11:25
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Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР

Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР

Все, що ви хотіли знати про Північну Корею.

Ітернет рясніє різноманітними припущення ми про Кім Чен Ина та КНДР.

А ми вирішили вдарити “серпом по міфах” і розібратися — де факти, а де конспірологія.

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Спростування головних міфів про КНДР

“Династія Кімів — боги для громадян КНДР!

Експерт-міжнародник Богдан Ференс каже:

 Саме династія Кімів заснувала КНДР, тому у мешканців республіки немає альтернатив, щоб боготворити когось іншого.

За його словами, у таких державних утвореннях, як Північна Корея, завжди є якийсь культ особистості.

“Північна Корея нарощує ядерну міць, бо готується до війни проти США!”

Військовий експерт Олег Жданов переконаний — для Кім Чен Ина ядерна міць є просто способом підвищити свою важливість.

Такої ж думки притримується і Богдан Ференс:

“Я не думаю, що Кім Чен Ину потрібна війна з США. Йому потрібно, щоб на КНДР звертали увагу, вели перемовини. У них існують серйозні економічні проблеми, питання з продовольством, коронавірус, пандемія, тобто дуже багато серйозних викликів у середині держави. Тому єдине, що в них залишається — це шантаж!”

“Путін із Кім Чен Ином — друзі, які хочуть захопити світ!”

Не сказав би, що Путін та Кім Чен Ин є супер друзями. Вони не так часто зустрічаються, — прокоментував Ференс.

За його словами, торговельний баланс між КНДР і Росією не є суттєвим, та й для Кремля Північна Корея не є пріоритетним питанням.

Але на чому ж тоді тримається диактатура Кім Чен Ина?

І чи правда, що вона міцніша за радянську?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо КНДР знову залякує своїми ракетами.

Фото: Мережеві ресурси президента РФ

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Теги: Кім Чен Ин, КНДР, Північна Корея, розвінчуємо міфи
21.09.2021 11:25



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