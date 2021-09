Запуск Північного потоку-2 поставить Європу “на коліна”? Головні міфи про скандальний газопровід

Все, що ви хотіли знати про Північний Потік-2.

Міфів про путінський газопровід, який йде по дну Балтійського моря, в Інтернеті чимало.

Ми обрали найцікавіші та найгостріші, вдарили “серпом по міфах” і разом з нашими експертами розібралися — де правда, а де — маніпуляції Кремля.

Політолог, історик Олександр Палій погоджується із цією тезою, але каже — це не єдина причина:

Керівник безпекового напрямку центру стратегічних досліджень “Доктрина” Гліб Парфьонов вважає:

“Насправді, Північний Потік-2 добудували, передусім, тому що США потрібна була активна роль Німеччини та ЄС у протистоянні з Китаєм. РФ, радше, тут виступила фактором другого порядку, адже кінцева реалізація залежала не від тиску Росії на США, а від тиску Німеччини”.

На думку політолога Олександра Палія, Путін не поставить Європу на коліна, як мінімум з економічних причин.

А Гліб Парфьонов пояснює:

“Газпром, вдаючись до махінацій на світовому ринку газу, штучно створив дефіцит і завищення ціни, щоб ПП-2 швидше запустили в обхід правил, котрі ввели в ЄС, так званий третій енергопакет. І за правилами ЄС, Газпром втрачає управління на ПП-2, інакше його просто не введуть в експлуатацію. Наразі Росія вдається до такої, скажімо так, силової стратегії тиску, і намагається через подорожчання газу якось вплинути на Німеччину, щоб вона могла спромоглася обійти цей третій енергопакет, а Німеччина шукає зараз варіанти диверсифікації потоків газу, але без цього не можна зробити так, щоб Півнінчий Потік був перетворений на брухт”.

За словами експерта, такий розвиток подій може стати для нас неабияким стресом.

Гліб Парфьонов додає:

“Запуск цього газопроводу дійсно б’є по значній частині транзиту через територію України. Втім, не по всій ГТС та її існуванню. Обхідний шлях через Україну вигідний і Німеччині теж, аби вона мала мати на випадок аварії на Північному потоці якийсь альтернативний варіант. Тож я певен, що збережуть мінімальні потреби для роботи української ГТС об’єми прокачки газу”.

Чи правда, що Північний Потік-2 ніколи не отримає мієнародну сертифікацію?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми спростоували міфи про вакцнацію від коронавірусу.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.