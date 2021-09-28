Запуск Північного потоку-2 поставить Європу “на коліна”? Головні міфи про скандальний газопровід

Все, що ви хотіли знати про Північний Потік-2.

Міфів про путінський газопровід, який йде по дну Балтійського моря, в Інтернеті чимало.

Ми обрали найцікавіші та найгостріші, вдарили “серпом по міфах” і разом з нашими експертами розібралися — де правда, а де — маніпуляції Кремля.

Спростування головних міфів про Північний Потік-2

“Північний Потік-2 добудували, бо США не хочуть сваритися із Росією та Німеччиною!”

Політолог, історик Олександр Палій погоджується із цією тезою, але каже — це не єдина причина:

Сполучені штати не вжили комплексних заходів раніше, тобто вони надто пізно схаменулися.

Керівник безпекового напрямку центру стратегічних досліджень “Доктрина” Гліб Парфьонов вважає:

“Насправді, Північний Потік-2 добудували, передусім, тому що США потрібна була активна роль Німеччини та ЄС у протистоянні з Китаєм. РФ, радше, тут виступила фактором другого порядку, адже кінцева реалізація залежала не від тиску Росії на США, а від тиску Німеччини”.

“Після запуску Північного потоку-2 Путін поставить Європу “на коліна”!”

На думку політолога Олександра Палія, Путін не поставить Європу на коліна, як мінімум з економічних причин.

А Гліб Парфьонов пояснює:

“Газпром, вдаючись до махінацій на світовому ринку газу, штучно створив дефіцит і завищення ціни, щоб ПП-2 швидше запустили в обхід правил, котрі ввели в ЄС, так званий третій енергопакет. І за правилами ЄС, Газпром втрачає управління на ПП-2, інакше його просто не введуть в експлуатацію. Наразі Росія вдається до такої, скажімо так, силової стратегії тиску, і намагається через подорожчання газу якось вплинути на Німеччину, щоб вона могла спромоглася обійти цей третій енергопакет, а Німеччина шукає зараз варіанти диверсифікації потоків газу, але без цього не можна зробити так, щоб Півнінчий Потік був перетворений на брухт”.

“Запуск Пінічного Потоку-2 зруйнує ГТС України!”

Запуск північного потоку не зруйнує газотранспортну систему України, але він може зробити її неприбутковою, — переконаний Олександр Палій.

За словами експерта, такий розвиток подій може стати для нас неабияким стресом.

Гліб Парфьонов додає:

“Запуск цього газопроводу дійсно б’є по значній частині транзиту через територію України. Втім, не по всій ГТС та її існуванню. Обхідний шлях через Україну вигідний і Німеччині теж, аби вона мала мати на випадок аварії на Північному потоці якийсь альтернативний варіант. Тож я певен, що збережуть мінімальні потреби для роботи української ГТС об’єми прокачки газу”.

Чи правда, що Північний Потік-2 ніколи не отримає мієнародну сертифікацію?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми спростоували міфи про вакцнацію від коронавірусу.

Фото: Unsplash

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