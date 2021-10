9 продуктів, які знижують рівень цукру в крові

Які продукти знижують рівень цукру в крові – Ранок у Великому Місті розповість тобі, що варто включити до раціону.

Підвищений рівень цукру в крові може запросто призвести до цукрового діабету – хронічного захворювання, при якому в крові постійно тримається високий рівень цукру.

Ну і що такого, скажеш ти?

Кров з високим вмістом цукру призводить до пошкоджень клітин організму і серцевих захворювань.

Звичайна людина при “завищеному” цукрі поступово перестане орієнтуватися в просторі, почне марити і навіть може втратити свідомість.

А діабетик, якщо в нього раптом “підскочить” цукор, без медичної допомоги може загинути.

– Не їсти багато солодкого і солоного

– Регулярно займатися спортом

– Обмежувати кількість вуглеводів у їжі

– Вживати більше низькокалорійних продуктів та вітамінів

– Дотримуватися режиму харчування

– Щодня їсти не менше 25 грамів клітковини

– Стежити за нормальною масою тіла

А ще регулярно їсти наступні 9 продуктів, які ми для тебе підібрали. Вони мають низький глікемічний індекс і містять багато клітковини, що допомагає контролювати рівень глюкози в крові.

Хто б міг подумати, що звичайна пшонка може вберегти тебе від діабету?

Ця зернова культура не містить цукру, але в ній багато клітковини.

Пшоняна каша – джерело так званих “повільних” вуглеводів, які здатні підтримувати сили організму довгий час.

Всього лиш тарілка пшонки на день може знизить ризики захворіти на діабет – на 20-30 відсотків.

Риба

Якщо ти вживаєш рибу не рідше, ніж двічі на тиждень, то також можеш бути спокійним за свій рівень цукру.

Риба в раціоні знижує рівень цукру в крові, це правда. Але врахуй, що експерти радять їсти не смажену рибу, а приготовану на пару чи в духовці.

Дослідження свідчать: рибні страви можуть зменшують ризики розвитку цукрового діабету на 25%.

Вівсяна каша

Щоденне вживання вівсяної каші – найкраща профілактика цукрового діабету.

Не важливо, в якій формі ти її вживаєш: мюслі, випічка чи просто зварену – вона допоможе знизити рівень холестерину і поліпшити резистентність до інсуліну.

Завдяки великій кількості клітковини, що міститься в ній, вівсянка підтримує нормальний рівень цукру в організмі людини й упереджує від стрибків цукру діабетиків.

Кориця

Регулярно додавай цю запашну спецію в каші, йогурти, морси, соуси, заправки – і не хвилюйся про загрозу діабету.

Звичайно, якщо ти не споживаєш корицю виключно у формі посипки до солодких пампушок.

А от постійне вживання пів чайної ложки кориці з чаєм чи кавою вбереже тебе від високого цукру.

Горіхи

Горіхи також допоможуть тобі впоратись із зависоким цукром, але не їж понад 50 грамів за раз.

Горіхи дуже калорійні й споживання їх понад норму загрожує збільшенням маси тіла.

А зайва вага сама по собі може з часом привести до появи діабету.

Авокадо

Авокадо в цьому списку – просто універсальний боєць.

Завдяки тому, що воно містить багато корисних мікроелементів, цей фрукт допомагає не тільки ефективно боротися з підвищенням цукру в крові, а й захищає організм від хвороб та підвищує імунітет.

Їж побільше авокадо – й забудь про загрозу діабету.

Полуниця

Так, рятуватись від загрози діабету може бути ще й смачною справою.

Ці червоні запашні ягоди не тільки є джерелом антиоксидантів, а й знижують ризик виникнення діабету, підтримуючи нормальний рівень цукру в крові.

Правда, йдеться саме про сезонну полуницю – і саме з тієї місцевості, де ти живеш.

Червоний солодкий перець

Низькокалорійний, з високим вмістом вітаміну С та антиоксидантів – та він просто must have серед страв на вашому столі.

Ну й головна причина, чому червоний перець опинився в нашому топі – він знижує рівень цукру в крові, а ще ефективно підвищує захисні функції організму проти запальних процесів.

Броколі

Цей овоч допомагає боротися з будь-якими запальними процесами, а через цю властивість – і боротись з ризиком виникнення діабету.

Бо, виявляється, якщо запалення не контролювати й вчасно не позбуватися від них, з часом вони можуть призвести до діабету і високого рівня цукру в крові.

Нагадаємо, ми писали, як вчені з різних країн пропонують боротися з діабетом.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.