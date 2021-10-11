9 продуктів, які знижують рівень цукру в крові

Які продукти знижують рівень цукру в крові – Ранок у Великому Місті розповість тобі, що варто включити до раціону.
Підвищений рівень цукру в крові може запросто призвести до цукрового діабету – хронічного захворювання, при якому в крові постійно тримається високий рівень цукру.
Ну і що такого, скажеш ти?
Кров з високим вмістом цукру призводить до пошкоджень клітин організму і серцевих захворювань.
Звичайна людина при “завищеному” цукрі поступово перестане орієнтуватися в просторі, почне марити і навіть може втратити свідомість.
А діабетик, якщо в нього раптом “підскочить” цукор, без медичної допомоги може загинути.
Що робити, аби цукор не перевищував норму?
– Не їсти багато солодкого і солоного
– Регулярно займатися спортом
– Обмежувати кількість вуглеводів у їжі
– Вживати більше низькокалорійних продуктів та вітамінів
– Дотримуватися режиму харчування
– Щодня їсти не менше 25 грамів клітковини
– Стежити за нормальною масою тіла
А ще регулярно їсти наступні 9 продуктів, які ми для тебе підібрали. Вони мають низький глікемічний індекс і містять багато клітковини, що допомагає контролювати рівень глюкози в крові.
Довідка. Глікемічний індекс показує, як швидко харчовий продукт розщеплюється в організмі людини та перетворюється на джерело енергії, тобто глюкозу. Чим швидше відбувається розщеплення продукту, тим більший цей показник.
Які продукти знижують рівень цукру в крові
Пшоно
Хто б міг подумати, що звичайна пшонка може вберегти тебе від діабету?
Ця зернова культура не містить цукру, але в ній багато клітковини.
Пшоняна каша – джерело так званих “повільних” вуглеводів, які здатні підтримувати сили організму довгий час.
Всього лиш тарілка пшонки на день може знизить ризики захворіти на діабет – на 20-30 відсотків.
Риба
Якщо ти вживаєш рибу не рідше, ніж двічі на тиждень, то також можеш бути спокійним за свій рівень цукру.
Риба в раціоні знижує рівень цукру в крові, це правда. Але врахуй, що експерти радять їсти не смажену рибу, а приготовану на пару чи в духовці.
Дослідження свідчать: рибні страви можуть зменшують ризики розвитку цукрового діабету на 25%.Також по темі: Як вчасно виявити цукровий діабет? Ранні симптоми Як боротися з діабетом – що пропонують учені з різних країн Не лише ключ до схуднення. ТОП корисних продуктів із низьким глікемічним індексом
Вівсяна каша
Щоденне вживання вівсяної каші – найкраща профілактика цукрового діабету.
Не важливо, в якій формі ти її вживаєш: мюслі, випічка чи просто зварену – вона допоможе знизити рівень холестерину і поліпшити резистентність до інсуліну.
Завдяки великій кількості клітковини, що міститься в ній, вівсянка підтримує нормальний рівень цукру в організмі людини й упереджує від стрибків цукру діабетиків.
Кориця
Регулярно додавай цю запашну спецію в каші, йогурти, морси, соуси, заправки – і не хвилюйся про загрозу діабету.
Звичайно, якщо ти не споживаєш корицю виключно у формі посипки до солодких пампушок.
А от постійне вживання пів чайної ложки кориці з чаєм чи кавою вбереже тебе від високого цукру.
Горіхи
Горіхи також допоможуть тобі впоратись із зависоким цукром, але не їж понад 50 грамів за раз.
Горіхи дуже калорійні й споживання їх понад норму загрожує збільшенням маси тіла.
А зайва вага сама по собі може з часом привести до появи діабету.
Авокадо
Авокадо в цьому списку – просто універсальний боєць.
Завдяки тому, що воно містить багато корисних мікроелементів, цей фрукт допомагає не тільки ефективно боротися з підвищенням цукру в крові, а й захищає організм від хвороб та підвищує імунітет.
Їж побільше авокадо – й забудь про загрозу діабету.
Полуниця
Так, рятуватись від загрози діабету може бути ще й смачною справою.
Ці червоні запашні ягоди не тільки є джерелом антиоксидантів, а й знижують ризик виникнення діабету, підтримуючи нормальний рівень цукру в крові.
Правда, йдеться саме про сезонну полуницю – і саме з тієї місцевості, де ти живеш.
Червоний солодкий перець
Низькокалорійний, з високим вмістом вітаміну С та антиоксидантів – та він просто must have серед страв на вашому столі.
Ну й головна причина, чому червоний перець опинився в нашому топі – він знижує рівень цукру в крові, а ще ефективно підвищує захисні функції організму проти запальних процесів.
Броколі
Цей овоч допомагає боротися з будь-якими запальними процесами, а через цю властивість – і боротись з ризиком виникнення діабету.
Бо, виявляється, якщо запалення не контролювати й вчасно не позбуватися від них, з часом вони можуть призвести до діабету і високого рівня цукру в крові.
Нагадаємо, ми писали, як вчені з різних країн пропонують боротися з діабетом.
Фото: Pexels