Мрій масштабно, дій поступово. 5 порад, як досягнути бажаного

Кожен, напевно, хоч раз мріяв про чарівну паличку, порухом якої можна було б здійснити всі бажання.

На жаль або на щастя, у реальному житті це просто красива вигадка.

Хоча магія у нашому світі таки існує, і доступна вона кожному.

Ранок у Великому Місті зараз розповість, як досягнути бажаного.

Якщо ти хочеш чогось, а чого саме сам(-а) не знаєш, то запевняємо — це “недобажання” атовматично позбавлене шансів на здійснення.

Тому насамеперед визнач свою ціль, а також мотивацію — те, чому ти так сильно хочеш цього досягти.

От, наприклад, ти ставиш за мету схуднути на 10 кілограмів для того, щоб покращити здоров’я та відчути легкість.

Взагалі корисно займатися брейнштомом, виписуючи на папір усе, чого ти хочеш досягти цього сезону.

Потім слід визначитись із власними пріоритетами й приступити до виконання.

Наблизитися до найбільш недосяжної мрії допоможе спеціальне нагадування, яке щодня буде у тебе перед очима.

Це може бути дошка візуалізації біля твого ліжка, вирізка із журналу на холодильнику або ж навіть записка на видному місці.

Щодо тексту, то ціль краще записати у минулому часі, ось наприклад:

“Сьогодні, 11 жовтня 2022 року я безмежно щаслива і вдячна, адже відкрила свою кав’ярню у центрі Києва”.

Головне, щоб дивлячись на сформульоване тобою речення, у тебе не закрадалось найменшого сумніву, що це неодмінно стане реальністю.

Однієї лиш віри, звісно, недостатньо.

Потрібно звузити свій фокус і розбити досягнення мети на керовані кроки.

Список потрібних дій можна сформувати за популярною системою SMART.

Вони мають відповідати 5 критеріям і бути:

А тепер доволі недооцінений чинник — підтримка.

Як би там не було, але практично кожному з нас вона життєво необхідна.

Поки одним потрібні люблячі слова найрідніших, іншим — мотиваційний спіч від ментора або бізнес-тренера.

Навпаки — він триматиме тебе в тонусі і не дозволить “зістрибнути” зі шляху до мрії.

Ну і останнє — переходь до реальних дій.

Кожного дня роби крок до мрії і пишайся собою, хоч би якими маленьким він не був.

Хочеш скинути тих 10 кілограм, про які ми говорили на початку? Візьми каву без цукру дорогою на роботу.

Бажаєш розвивати свій блог в Instagram? Почни фоловити людину, до рівня якої мрієш дотягнутися.

Фото: Pexels

