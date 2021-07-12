Стати мільйонером за 10 кроків: звички найзаможніжих людей світу

ТОП-10 звичок мільйонерів.
Напевно, немає таких, хто відмовився б повторити успіх Цукенберга, Маска та інших багатіїв із Кремнієвої долини.
Хоча навіщо йти аж у далеку Каліфорнію? Нам і нашого українського списку Forbes вистачило б для початку.
Якщо книга «Як стати мільйонером» так і залишається припадати порохом на твоїй полиці, а вся ця ідея здається надто захмарною, тоді Google привів тебе за правильною адресою.Також по темі: Усе про сон! Скільки годин треба спати та коли засинати, щоб бути здоровим Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу? Психологиня про впевненість у собі: чому багатьом її бракує і що з цим робити
Бо насправді немає нічого неможливого.
Мільйонери не супергерої, а звичайні люди, яких об’єднують однакові звички.
Які саме та як їх у собі виховати? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
ТОП-10 звичок мільйонерів
Випереджуючи твою цікавість, спішимо повідомити – ми не підглядали за особистим життям мільйонерів. Це вже зробили до нас!
Томас Корлі протягом 5 років слідкував за 177 багатіями і виявив, що багато з них мають спільні звички.
Це прекрасна новина для нас, мрійників про список Forbes, і ось чому:
Звички – це не риси характеру, їх легко можна змінити або виробити. Особливо, якщо зосередитися на закріпленні корисного досвіду.
То що саме має ввійти у життя майбутніх мільйонерів?
Час для роздумів
Якщо ти не любиш залишатися наодинці з собою і слухати тишу, то мусиш навчитися.
Саме у ній ти найкраще чуєш себе.
Заможні люди проводять на самоті принаймні 15 хвилин на день, аби просто подумати.
Про фінанси, витрати, важливі угоди, нові проекти і просто про момент, у якому знаходяться.
Зазвичай саме під час таких роздумів народжуються найсвітліші ідеї, які здатні не лише подарувати нові статки, а й повернути хід історії!
Спорт
Наступного разу, коли лінуватимешся іти в спортзал або просто зробити ранкову зарядку, пригадай наступне:
76% багатіїв присвячують фізичним вправам близько півгодини на день.
Чому всі вони такі свідомі? Бо знають, що спорт корисний не лише для тіла, але й для розуму.
Він позитивно впливає на нейрони і сприяє виробленню глюкози, яка є відмінним «паливом» для мозку.
Кардіо, біг, ходьба чи велопрогулянки – вибір немалий, тож бери кросівки і гайда на зустріч фінансовому успіху.
Щоденний саморозвиток
88% успішних та заможних багато читають.
Важливе уточнення – не лише на вихідних та під час відпустки, а щодня, мінімум по 30 хв.
І ще одне – читання обов’язково має приносити користь.
Тому, як правило, мільйонерів приваблюють біографії успішних людей, книги із саморозвитку та історичні роботи.
І як вони це все встигають?
Ранній підйом
А от і відповідь на нашу цікавість.
Близько 50% мільйонерів прокидаються десь за три години до початку робочого дня.
Одні зранку беруться працювати, поки інші медитують, читають і насолоджуються вранішньою тишою.
В обох випадках отримують відчуття, що саме вони керують своїм життям, а не їх щільний графік та затори на дорогах.
Як бонус – знаходять час ще й для сім’ї та друзів.
Здоровий егоїзм
Для більшості з нас егоїзм асоціюється із чимось негативним та вкрай неприємним. А проте не все так однозначно.
Керуватися своїми інтересами, не шкодячи при цьому іншим – це точно звичка більшості успішних людей.
Потрібно вміти казати «ні» і переслідувати власні цілі.
А як досягнеш їх, допомагай іншим, мотивуючи та інвестуючи в майбутніх мільйонерів – тобі воздасться у стократ!
Спілкування з успішними
Скажи мені, хто твій друг…
Це не просто заїжджена фраза, а дуже влучна істина.
Оточення, якщо не формує, то має на нас величезний вплив.
Багаті люди це розуміють і обирають собі в партнери та друзі схожих до себе.
Тут йдеться не про статки, а про цілеспрямованість, ентузіазм та позитивне мислення.
Етикет
Селф-мейд люди об’єднані ще й тим, що суворо дотримуються усіх правил етикету.
Вони знають, як поводитися за столом та як ввічливо розмовляти, не забувають про подячні листи в діловій переписці та привітання колег з важливими подіями.
Ну, і як пройти повз витриманого та завжди доречного дрес-коду…
Це допомагає їм налагоджувати нові зв’язки, а також триматися інших корисних знайомств.
Позитив
«І я б мислив(-ла) позитивно, якби мав(-ла) мільйони» – якщо до тебе теж закралась така думка, то спішимо повідомити, що це цілковита ілюзія!
Людина, яка не вміє насолоджуватись моментом, постійно буде чимось невдоволена.
І жодні гроші тут не допоможуть…
Тривалий успіх можливий лише тоді, коли ти дивишся на життя позитивно і щиро радієш кожнісінькій хвилині.
Спробуй змінити свої думки й ти станеш магнітом для нових можливостей та щастя.
Власне бачення
Більшість із нас не бажає бути білою вороною.
А ті, хто таки хочуть виділитися із натовпу, частенько не знаходять на це сміливості.
Проте приналежність до більшості – це гарантія невдачі.
Якби усі так і сиділи на лаві запасних та боялись проявити себе, то не існувало б ніяких мільйонерів.
Час вилізти з-під свого панцира та проявити власне бачення.
Пошук фідбеку
Зворотній зв’язок має надважливе значення для нашого самовдосконалення.
Саме тому багаті люди просять усіх про фідбек.
Якщо ти боїшся почути у сторону себе, своїх ідей чи продуктів щось негативне, тоді і не мрій про розвиток.
Бо саме критика є ключовим елементом навчання та професійного зростання.
Отож виписуй ті звички у свій нотатник і починай одна за одною втілювати кожну з них у реальність.
До зустрічі у списку Forbes!
Нагадаємо, раніше ми роповідали, як і навіщо навчити себе прокидатися раніше.
Фото: Pexels