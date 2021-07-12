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ICTV Ранок 12.07.2021 11:13
12.07.2021 11:13
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Стати мільйонером за 10 кроків: звички найзаможніжих людей світу


ТОП-10 звичок мільйонерів.

Напевно, немає таких, хто відмовився б повторити успіх Цукенберга, Маска та інших багатіїв із Кремнієвої долини.

Хоча навіщо йти аж у далеку Каліфорнію? Нам і нашого українського списку Forbes вистачило б для початку.

Якщо книга «Як стати мільйонером» так і залишається припадати порохом на твоїй полиці, а вся ця ідея здається надто захмарною, тоді Google привів тебе за правильною адресою.

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Бо насправді немає нічого неможливого.

Мільйонери не супергерої, а звичайні люди, яких об’єднують однакові звички.

Які саме та як їх у собі виховати? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

ТОП-10 звичок мільйонерів

Випереджуючи твою цікавість, спішимо повідомити – ми не підглядали за особистим життям мільйонерів. Це вже зробили до нас!

Томас Корлі протягом 5 років слідкував за 177 багатіями і виявив, що багато з них мають спільні звички.

успішні люди фото

Це прекрасна новина для нас, мрійників про список Forbes, і ось чому:

Звички – це не риси характеру, їх легко можна змінити або виробити. Особливо, якщо зосередитися на закріпленні корисного досвіду.

То що саме має ввійти у життя майбутніх мільйонерів?

Час для роздумів

Якщо ти не любиш залишатися наодинці з собою і слухати тишу, то мусиш навчитися.

Саме у ній ти найкраще чуєш себе.

Заможні люди проводять на самоті принаймні 15 хвилин на день, аби просто подумати.

Про фінанси, витрати, важливі угоди, нові проекти і просто про момент, у якому знаходяться.

Зазвичай саме під час таких роздумів народжуються найсвітліші ідеї, які здатні не лише подарувати нові статки, а й повернути хід історії!

роздуми на самоті фото

Спорт

Наступного разу, коли лінуватимешся іти в спортзал або просто зробити ранкову зарядку, пригадай наступне:

76% багатіїв присвячують фізичним вправам близько півгодини на день.

Чому всі вони такі свідомі? Бо знають, що спорт корисний не лише для тіла, але й для розуму.

Він позитивно впливає на нейрони і сприяє виробленню глюкози, яка є відмінним «паливом» для мозку.

Кардіо, біг, ходьба чи велопрогулянки – вибір немалий, тож бери кросівки і гайда на зустріч фінансовому успіху.

Щоденний саморозвиток

88% успішних та заможних багато читають.

Важливе уточнення – не лише на вихідних та під час відпустки, а щодня, мінімум по 30 хв.

І ще одне – читання обов’язково має приносити користь.

Тому, як правило, мільйонерів приваблюють біографії успішних людей, книги із саморозвитку та історичні роботи.

І як вони це все встигають?

читати книгу фото

Ранній підйом

А от і відповідь на нашу цікавість.

Близько 50% мільйонерів прокидаються десь за три години до початку робочого дня.

Одні зранку беруться працювати, поки інші медитують, читають і насолоджуються вранішньою тишою.

В обох випадках отримують відчуття, що саме вони керують своїм життям, а не їх щільний графік та затори на дорогах.

Як бонус – знаходять час ще й для сім’ї та друзів.

ранок фото

Здоровий егоїзм

Для більшості з нас егоїзм асоціюється із чимось негативним та вкрай неприємним. А проте не все так однозначно.

Керуватися своїми інтересами, не шкодячи при цьому іншим – це точно звичка більшості успішних людей.

Потрібно вміти казати «ні» і переслідувати власні цілі.

А як досягнеш їх, допомагай іншим, мотивуючи та інвестуючи в майбутніх мільйонерів – тобі воздасться у стократ!

Спілкування з успішними

Скажи мені, хто твій друг…

Це не просто заїжджена фраза, а дуже влучна істина.

Оточення, якщо не формує, то має на нас величезний вплив.

Багаті люди це розуміють і обирають собі в партнери та друзі схожих до себе.

Тут йдеться не про статки, а про цілеспрямованість, ентузіазм та позитивне мислення.

спілкування з успішними фото

Етикет

Селф-мейд люди об’єднані ще й тим, що суворо дотримуються усіх правил етикету.

Вони знають, як поводитися за столом та як ввічливо розмовляти, не забувають про подячні листи в діловій переписці та привітання колег з важливими подіями.

Ну, і як пройти повз витриманого та завжди доречного дрес-коду…

Це допомагає їм налагоджувати нові зв’язки, а також триматися інших корисних знайомств.

Позитив         

«І я б мислив(-ла) позитивно, якби мав(-ла) мільйони» – якщо до тебе теж закралась така думка, то спішимо повідомити, що це цілковита ілюзія!

Людина, яка не вміє насолоджуватись моментом, постійно буде чимось невдоволена.

І жодні гроші тут не допоможуть…

Тривалий успіх можливий лише тоді, коли ти дивишся на життя позитивно і щиро радієш кожнісінькій хвилині.

Спробуй змінити свої думки й ти станеш магнітом для нових можливостей та щастя.

позитивна жінка фото

Власне бачення

Більшість із нас не бажає бути білою вороною.

А ті, хто таки хочуть виділитися із натовпу, частенько не знаходять на це сміливості.

Проте приналежність до більшості – це гарантія невдачі.

Якби усі так і сиділи на лаві запасних та боялись проявити себе, то не існувало б ніяких мільйонерів.

Час вилізти з-під свого панцира та проявити власне бачення.

Пошук фідбеку

Зворотній зв’язок має надважливе значення для нашого самовдосконалення.

Саме тому багаті люди просять усіх про фідбек.

Якщо ти боїшся почути у сторону себе, своїх ідей чи продуктів щось негативне, тоді і не мрій про розвиток.

Бо саме критика є ключовим елементом навчання та професійного зростання.

бізнесмен за роботою фото

Отож виписуй ті звички у свій нотатник і починай одна за одною втілювати кожну з них у реальність.

До зустрічі у списку Forbes!

Нагадаємо, раніше ми роповідали, як і навіщо навчити себе прокидатися раніше.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: корисні звички, мільйонери, поради
12.07.2021 11:13



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