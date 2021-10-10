Справа не у фенш-шуй. 5 речей, яких не повинно бути у вашій спальні

При нормальній добової тривалості сну близько третини нашого життя проходить у спальні.
Тому ця кімната повинна бути оформлена так, щоб нам було приємно і гармонійно в ній перебувати.
І хоч ми говоритимемо про гармонію, обійдемося без ізотерики.
Адже й окрім правил славнозвізного фен-шую, нам є над чим працювати.
З турботою про твій сон, Ранок у Великому Місті вирішив скласти список речей, яких не повинно бути у твоїй спальні.
5 речей, яких немає бути у спальні
Телевізор або Wi-Fi роутер
Багатьом людям спиться солодше під блимання телевізору.
Однак це не найкраща альтернатива для спальні.
В принципі так само, як і Wi-Fi роутер.
Навіть, якщо не вірити у теорію про шкідливе випромінювання, важко заперечувати, що засмічнення власного інфорпростору йде на користь вночі.
Тому радимо спробувати ще й залишати за межами спальні гаджети, які можуть спровокувати до кількагодинного скролингу стрічки соцмереж.Також по темі: Не лише у гардеробі та інтер'єрі. У чому полягає мінімалізм, та чому його корисно сповідувати Продукти, які борються з безсонням: що можна і не можна їсти перед сном Час для книг! 7 причин читати регулярно
Старий матрац
Як би дивно це не звучало, але матраци мають термін придатності.
Після 8-10 років постійного користування вони зношуються і починають негативно впливати на якість нашого сну.
Поганий матрац може принести багато проблем, наприклад, зі спиною.
А що вже казати про пилових кліщів, сусідство з якими точно не принесе нічого доброго.
Яскраві кольори
Про те, що кольори здатні впливати на поведінку людини та її настрій, чули, напевно усі.
Поки зелений викликає у нас відчуття спокою, червоний — провокує голод.
Якщо говорити про хороший сон, то йому найбільше сприяють приглушені відтінки.
Темно-синій та молочний, коричневий і всі відтінки нюду — кращий вибір для спальні, ніж пристрасна червона кімната із трилогії “50 відтінків”.
Між матовим покриттям і глянцевим вибір варто зробити на користь першого.
Безлад
Тут і пояснювати нічого не потрібно.
Захаращеність та безлад візуально забруднюють місце і також дають почуття дезорганізації та незавершеності завдань.
А це немає нічого спільного з якісним відпочинком.
До речі, після плідного прибирання, спатимеш, як немовля.
Дзеркало
Так, ми обіцяли, що обійдеться без езотерики.
Але оминути одне з основних попереджень фен-шуй щодо місця, де ми відпочиваємо, просто неможливо.
Кажуть, дзеркала відбивають енергію.
Перемістити їх у іншу кімнату — це хороший варіант не лише для тих, хто вірить у вчення фен-шую, а й для тих, хто любить на себе поглядати ввечері.
Що менше факторів нас відволікає від відпочинку, то краще!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нарешті виспатися за короткий час.
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