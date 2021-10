Справа не у фенш-шуй. 5 речей, яких не повинно бути у вашій спальні

При нормальній добової тривалості сну близько третини нашого життя проходить у спальні.

Тому ця кімната повинна бути оформлена так, щоб нам було приємно і гармонійно в ній перебувати.

І хоч ми говоритимемо про гармонію, обійдемося без ізотерики.

Адже й окрім правил славнозвізного фен-шую, нам є над чим працювати.

З турботою про твій сон, Ранок у Великому Місті вирішив скласти список речей, яких не повинно бути у твоїй спальні.

Багатьом людям спиться солодше під блимання телевізору.

Однак це не найкраща альтернатива для спальні.

В принципі так само, як і Wi-Fi роутер.

Навіть, якщо не вірити у теорію про шкідливе випромінювання, важко заперечувати, що засмічнення власного інфорпростору йде на користь вночі.

Тому радимо спробувати ще й залишати за межами спальні гаджети, які можуть спровокувати до кількагодинного скролингу стрічки соцмереж.

Як би дивно це не звучало, але матраци мають термін придатності.

Після 8-10 років постійного користування вони зношуються і починають негативно впливати на якість нашого сну.

А що вже казати про пилових кліщів, сусідство з якими точно не принесе нічого доброго.

Про те, що кольори здатні впливати на поведінку людини та її настрій, чули, напевно усі.

Поки зелений викликає у нас відчуття спокою, червоний — провокує голод.

Якщо говорити про хороший сон, то йому найбільше сприяють приглушені відтінки.

Темно-синій та молочний, коричневий і всі відтінки нюду — кращий вибір для спальні, ніж пристрасна червона кімната із трилогії “50 відтінків”.

Тут і пояснювати нічого не потрібно.

Захаращеність та безлад візуально забруднюють місце і також дають почуття дезорганізації та незавершеності завдань.

А це немає нічого спільного з якісним відпочинком.

До речі, після плідного прибирання, спатимеш, як немовля.

Так, ми обіцяли, що обійдеться без езотерики.

Але оминути одне з основних попереджень фен-шуй щодо місця, де ми відпочиваємо, просто неможливо.

Кажуть, дзеркала відбивають енергію.

Перемістити їх у іншу кімнату — це хороший варіант не лише для тих, хто вірить у вчення фен-шую, а й для тих, хто любить на себе поглядати ввечері.

Фото: Pexels

