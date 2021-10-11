Королева ділового стилю. ТОП-5 модних образів Олександри Кучеренко

Модні луки Олександри Кучеренко — добірка Ранку у Великому Місті.
Журналістка, телеведуча, професійна танцівниця, модель, Міс Україна 2016 і просто завжди усміхнена красуня.
Все це про Олександру Кучеренко — людину, яка окрім вище названих титулів та майстерного тайм-менеджменту, може похизуватися ще й відмінним смаком.
На підтвердження цьому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку модних луків зірки.Також по темі: Вишукана жіночність. Модні образи Ірини Федишин Уроки стилю від Ешлі Грем: модні образи плюс-сайз моделі Амбасадорка української вишиванки. Модні образи Ольги Сумської
Топ-5 модних образів Олександри Кучеренко
Несуворий діловий стиль
У своїй постійній рубриці “33 за 3” для Ранку у Великому Місті Олександра Кучеренко зустрічається не лише із зірками українського шоубізу та спорту, а й із політиками, міністрами, експертами та власниками бізнесу.
Тому брючні костюми — невід’ємна частина її гардеробу.
Але, якщо ти вже націлився(-лась) гортати далі, не сподіваючись побачити тут чогось цікавого, не поспішай — діловий стиль Кучеренко ніскілечки не нудний.
Тут і декольте, і бахрома, і мереживо, і прикраси. Усі, як один, допомагають телеведучій позбутися надмірної суворості.
Яскраві кольори
Кучеренко обожнює експерементувати з кольорами!
Від приглушених до неонових відтінків — розкішній усмішці зірки пасує все.
А з того, як змінюються барви у її Instagram, можемо зробити висновок — справа не лише у настрої, а й у трендах.
Чого тільки варта наявність рожевого кольору, який останнім часом заполонив усі модні подіуми.
Міжсезонна елегантність
Осінь неможливо уявити без трьох речей — пожовклого листя, теплих пальт і елегантних тренчкотів.
Без двох останніх жодній красуні не обійтись.
Олександра Кучеренко суворо дотримується цієї догми, адже у її гардеробі пальт — досхочу.
Зірка не лише гріється з їх допомогою у похмуру погоду, а й вміло поєднує зі своїми костюмами у стилі “леді-бос”.
Сексуальний мінімалізм
Якщо говорити про сукні телеведучої, то вони виглядають, хоч і мінімалістично, але без перебільшень неймовірно!
Незважаючи на простоту кольорів і форм, такі образи зірки в жодному випадку не є нудними.
Кучеренко продовжує бавитись із довжиною, декольте та кольорами, залишаючись при цьому стриманою і сексуальною водночас.
Вишукані рукави
Грація, ніжність, вишуканість.
Саме такі слова спадають на думку, коли бачиш Олександру Кучеренко.
А що краще підкреслює ці риси, аніж відповідний одяг, як-от: фактурні блузи з об’ємними рукавами?
Вишуканість тут у кожному поруху рук. Переконайся сам(-а):
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Холостячки Злати Огнєвіч.
Фото: aakucherenko