Королева ділового стилю. ТОП-5 модних образів Олександри Кучеренко

Модні луки Олександри Кучеренко — добірка Ранку у Великому Місті.

Журналістка, телеведуча, професійна танцівниця, модель, Міс Україна 2016 і просто завжди усміхнена красуня.

Все це про Олександру Кучеренко — людину, яка окрім вище названих титулів та майстерного тайм-менеджменту, може похизуватися ще й відмінним смаком.

На підтвердження цьому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку модних луків зірки.

У своїй постійній рубриці “33 за 3” для Ранку у Великому Місті Олександра Кучеренко зустрічається не лише із зірками українського шоубізу та спорту, а й із політиками, міністрами, експертами та власниками бізнесу.

Тому брючні костюми — невід’ємна частина її гардеробу.

Але, якщо ти вже націлився(-лась) гортати далі, не сподіваючись побачити тут чогось цікавого, не поспішай — діловий стиль Кучеренко ніскілечки не нудний.

Тут і декольте, і бахрома, і мереживо, і прикраси. Усі, як один, допомагають телеведучій позбутися надмірної суворості.

Кучеренко обожнює експерементувати з кольорами!

Від приглушених до неонових відтінків — розкішній усмішці зірки пасує все.

А з того, як змінюються барви у її Instagram, можемо зробити висновок — справа не лише у настрої, а й у трендах.

Чого тільки варта наявність рожевого кольору, який останнім часом заполонив усі модні подіуми.

Осінь неможливо уявити без трьох речей — пожовклого листя, теплих пальт і елегантних тренчкотів.

Без двох останніх жодній красуні не обійтись.

Олександра Кучеренко суворо дотримується цієї догми, адже у її гардеробі пальт — досхочу.

Зірка не лише гріється з їх допомогою у похмуру погоду, а й вміло поєднує зі своїми костюмами у стилі “леді-бос”.

Якщо говорити про сукні телеведучої, то вони виглядають, хоч і мінімалістично, але без перебільшень неймовірно!

Незважаючи на простоту кольорів і форм, такі образи зірки в жодному випадку не є нудними.

Кучеренко продовжує бавитись із довжиною, декольте та кольорами, залишаючись при цьому стриманою і сексуальною водночас.

Грація, ніжність, вишуканість.

Саме такі слова спадають на думку, коли бачиш Олександру Кучеренко.

А що краще підкреслює ці риси, аніж відповідний одяг, як-от: фактурні блузи з об’ємними рукавами?

Вишуканість тут у кожному поруху рук. Переконайся сам(-а):

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Холостячки Злати Огнєвіч.

Фото: aakucherenko

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.