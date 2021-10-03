УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 03.10.2021 12:28
03.10.2021 12:28
Поділитися

Не лише у гардеробі та інтер’єрі. У чому полягає мінімалізм, та чому його корисно сповідувати

Не лише у гардеробі та інтер’єрі. У чому полягає мінімалізм, та чому його корисно сповідувати

Життя у стилі мінімалізму: яке воно.

Це слово вже який рік поспіль залишається на слуху усіх, хто слідкує за останніми трендами в одязі та інтер’єрі.

Мова про мінімалізм, який не обмежується лише стилем і зовнішнім виглядом.

Прибічники цієї течії вірять, що вона допомагає жити у моменті, відчувати щастя та свободу.

Ранок у Великому Місті розповість детальніше про філософію мінімалізму, та чому її корисно сповідувати.

У чому полягає філософія мінімалізму?

За останнє десятиліття у європейських країнах та США люди все більше схиляються саме до мінімалізму.

Але це зовсім не новомодний тренд.

Розпочався він з буддизму, а найбільшого розголосу набув у середині 60-х років минулого століття.

мінімаліст фото

Якщо говорити про філософію мінімалізму, то її краще за нас опише автор книги «Будинок Мінімаліста» Джошуа Бекер:

Мінімалізм — одна з рушійних сил, яка дозволяє цінувати те, що насправді важливе, і позбутися речей, які відволікають нас від цього.

Звідси і пішли поради з розхламлення свого робочого столу та мессенджера у телефоні, регулярний перебір гардеробу та прощання з численними статуетками на комоді.

Адже мінімалісти переконані — коли позбудешся зайвого у просторі,  приведеш до ладу і власні думки.

Таке життєве кредо дозволяє їм економити, берегти природу та жити за принципами фіолософії майндфулнесу, або усвідомленого життя.

Як стати мінімалістом?

Визнач конкретну мету

Насамперед потрібно добре розібратися у тому,  що ж таке той мінімалізм.

Зрозуміло, що однієї статті в Інтернеті не достатньо.

Тому рекомендуємо почитати книгу Марі Кондо “Викинь мотлох iз життя! Мистецтво прибирання, яке змiнить вас назавжди” або переглянути документалкьний фільм “Minimalism: A Documentary About the Important Things”.

Після глибшого вивчення питання, потрібно сформувати свою конкретну мету.

Навіщо тобі мінімалізм? Ти хочеш навчитись заощаджувати або ж плануєш звільнитись від безладу в голові?

Без цього кроку до наступних переходити не варто.

Також по темі: Екологічність та індивідуальність. ТОП-5 актуальних трендів у дизайні інтер'єру Елегантний відхід від мінімалізму. Модні аксесуари на осінь 2021 Нічого зайвого: як розібрати весь мотлох у квартирі

Наведи лад в оселі

Тепер можна перейти до найцікавішого — до розхламлення.

Насамперед займися тим, що на поверхні.

Під уважний погляд спочатку мають потрапити полиці, меблі, речі на підлозі, а вже потім — далекі ящики, які давно потребують організації.

Із гардеробу потрібно буде викинути речі з категорії “на всякий випадок” і залишити найнеобхідніше.

З блокнотами, зіпсованим папером, документами, канцелярією та іншими кілерами продуктивності на робочому столі теж час розібратися.

Словом, роботи попереду чимало!

мінімалізм фото

Почисти свій інфопростір

Окрім прибирання оселі та офісу, не забудь зазирнути у свої гаджети.

Це стосується не лише листів дворічної давності, які вже втомились висіти у твоїй поштовій скриньці, а й підписок у соцмережах.

Позбудься зайвих підписок, які створюють інфошум та відволікають від важливого.

Не купуй зайвого

Після того, як наближешся до мінімалізму, залишиться найважче — дотримуватись цієї ідеології довше тижня чи місяця…

У сучасному світі вкрай важко не піддатися маніпуляціям рекламників та не купити щось нове, модне і зовсім не потрібне.

Та все ж постарайся тримати себе в руках.

Пам’ятай — краще колекціонувати спогади, аніж речі.

мінімаліст фото

Нагадаємо, раніше ми називали ТОП-100 речей мінімаліста.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: корисні поради
03.10.2021 12:28



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь