Не лише у гардеробі та інтер’єрі. У чому полягає мінімалізм, та чому його корисно сповідувати

Життя у стилі мінімалізму: яке воно.

Це слово вже який рік поспіль залишається на слуху усіх, хто слідкує за останніми трендами в одязі та інтер’єрі.

Мова про мінімалізм, який не обмежується лише стилем і зовнішнім виглядом.

Прибічники цієї течії вірять, що вона допомагає жити у моменті, відчувати щастя та свободу.

Ранок у Великому Місті розповість детальніше про філософію мінімалізму, та чому її корисно сповідувати.

За останнє десятиліття у європейських країнах та США люди все більше схиляються саме до мінімалізму.

Але це зовсім не новомодний тренд.

Розпочався він з буддизму, а найбільшого розголосу набув у середині 60-х років минулого століття.

Якщо говорити про філософію мінімалізму, то її краще за нас опише автор книги «Будинок Мінімаліста» Джошуа Бекер:

Звідси і пішли поради з розхламлення свого робочого столу та мессенджера у телефоні, регулярний перебір гардеробу та прощання з численними статуетками на комоді.

Адже мінімалісти переконані — коли позбудешся зайвого у просторі, приведеш до ладу і власні думки.

Таке життєве кредо дозволяє їм економити, берегти природу та жити за принципами фіолософії майндфулнесу, або усвідомленого життя.

Насамперед потрібно добре розібратися у тому, що ж таке той мінімалізм.

Зрозуміло, що однієї статті в Інтернеті не достатньо.

Тому рекомендуємо почитати книгу Марі Кондо “Викинь мотлох iз життя! Мистецтво прибирання, яке змiнить вас назавжди” або переглянути документалкьний фільм “Minimalism: A Documentary About the Important Things”.

Навіщо тобі мінімалізм? Ти хочеш навчитись заощаджувати або ж плануєш звільнитись від безладу в голові?

Без цього кроку до наступних переходити не варто.

Тепер можна перейти до найцікавішого — до розхламлення.

Насамперед займися тим, що на поверхні.

Під уважний погляд спочатку мають потрапити полиці, меблі, речі на підлозі, а вже потім — далекі ящики, які давно потребують організації.

З блокнотами, зіпсованим папером, документами, канцелярією та іншими кілерами продуктивності на робочому столі теж час розібратися.

Словом, роботи попереду чимало!

Окрім прибирання оселі та офісу, не забудь зазирнути у свої гаджети.

Це стосується не лише листів дворічної давності, які вже втомились висіти у твоїй поштовій скриньці, а й підписок у соцмережах.

Позбудься зайвих підписок, які створюють інфошум та відволікають від важливого.

Після того, як наближешся до мінімалізму, залишиться найважче — дотримуватись цієї ідеології довше тижня чи місяця…

У сучасному світі вкрай важко не піддатися маніпуляціям рекламників та не купити щось нове, модне і зовсім не потрібне.

Та все ж постарайся тримати себе в руках.

Фото: Pexels

