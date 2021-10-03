Не лише у гардеробі та інтер’єрі. У чому полягає мінімалізм, та чому його корисно сповідувати

Життя у стилі мінімалізму: яке воно.
Це слово вже який рік поспіль залишається на слуху усіх, хто слідкує за останніми трендами в одязі та інтер’єрі.
Мова про мінімалізм, який не обмежується лише стилем і зовнішнім виглядом.
Прибічники цієї течії вірять, що вона допомагає жити у моменті, відчувати щастя та свободу.
Ранок у Великому Місті розповість детальніше про філософію мінімалізму, та чому її корисно сповідувати.
У чому полягає філософія мінімалізму?
За останнє десятиліття у європейських країнах та США люди все більше схиляються саме до мінімалізму.
Але це зовсім не новомодний тренд.
Розпочався він з буддизму, а найбільшого розголосу набув у середині 60-х років минулого століття.
Якщо говорити про філософію мінімалізму, то її краще за нас опише автор книги «Будинок Мінімаліста» Джошуа Бекер:
Мінімалізм — одна з рушійних сил, яка дозволяє цінувати те, що насправді важливе, і позбутися речей, які відволікають нас від цього.
Звідси і пішли поради з розхламлення свого робочого столу та мессенджера у телефоні, регулярний перебір гардеробу та прощання з численними статуетками на комоді.
Адже мінімалісти переконані — коли позбудешся зайвого у просторі, приведеш до ладу і власні думки.
Таке життєве кредо дозволяє їм економити, берегти природу та жити за принципами фіолософії майндфулнесу, або усвідомленого життя.
Як стати мінімалістом?
Визнач конкретну мету
Насамперед потрібно добре розібратися у тому, що ж таке той мінімалізм.
Зрозуміло, що однієї статті в Інтернеті не достатньо.
Тому рекомендуємо почитати книгу Марі Кондо “Викинь мотлох iз життя! Мистецтво прибирання, яке змiнить вас назавжди” або переглянути документалкьний фільм “Minimalism: A Documentary About the Important Things”.
Після глибшого вивчення питання, потрібно сформувати свою конкретну мету.
Навіщо тобі мінімалізм? Ти хочеш навчитись заощаджувати або ж плануєш звільнитись від безладу в голові?
Без цього кроку до наступних переходити не варто.Також по темі: Екологічність та індивідуальність. ТОП-5 актуальних трендів у дизайні інтер'єру Елегантний відхід від мінімалізму. Модні аксесуари на осінь 2021 Нічого зайвого: як розібрати весь мотлох у квартирі
Наведи лад в оселі
Тепер можна перейти до найцікавішого — до розхламлення.
Насамперед займися тим, що на поверхні.
Під уважний погляд спочатку мають потрапити полиці, меблі, речі на підлозі, а вже потім — далекі ящики, які давно потребують організації.
Із гардеробу потрібно буде викинути речі з категорії “на всякий випадок” і залишити найнеобхідніше.
З блокнотами, зіпсованим папером, документами, канцелярією та іншими кілерами продуктивності на робочому столі теж час розібратися.
Словом, роботи попереду чимало!
Почисти свій інфопростір
Окрім прибирання оселі та офісу, не забудь зазирнути у свої гаджети.
Це стосується не лише листів дворічної давності, які вже втомились висіти у твоїй поштовій скриньці, а й підписок у соцмережах.
Позбудься зайвих підписок, які створюють інфошум та відволікають від важливого.
Не купуй зайвого
Після того, як наближешся до мінімалізму, залишиться найважче — дотримуватись цієї ідеології довше тижня чи місяця…
У сучасному світі вкрай важко не піддатися маніпуляціям рекламників та не купити щось нове, модне і зовсім не потрібне.
Та все ж постарайся тримати себе в руках.
Пам’ятай — краще колекціонувати спогади, аніж речі.
Нагадаємо, раніше ми називали ТОП-100 речей мінімаліста.
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