Фільми, які зламають ваш мозок. ТОП-7 картин із неочікуваним фіналом

Інколи хочеться відпочити та подивитися щось “легеньке”, на один раз. А іноді – насолодитися заплутаним сюжетом, неочікуваними поворотами подій та непередбачуваним фіналом.

Якщо у вас зараз такий настрій, то ця добірка для вас. Тут не буде очевидних подій та стандартних кінцівок. Ці фільми здатні зламати ваш мозок і змусити ще довго думати над питання “Як вони це зробили?”.

Рейтинг IMDb: 7.5

Фільм про подорож у часі, зроблений за книгою Роберта Хайнлайна “Всі ви зомбі”.

“Патруль часу” розкриває один із парадоксів подорожі у часі – парадокс запобігання. Картина розкаже про паралельну реальність, у якій люди навчилися подорожувати в часі. Відтепер, вони замість того, щоб розслідувати злочини, можуть попередити їх початок.

Агент Темпарального Бюро (Ітан Хоук) займається складною справою підривника, який має скоїти в Нью-Йорку масовий теракт. Але для виконання цього завдання йому потрібна незвичайна допомога.

Цей фантастичний трилер прямо таки підриває мозок. Неможливо передбачити, що станеться в наступну хвилину, а фінал просто неймовірний.

У 2015 році картина отримала 4 винагороди Австралійської кіноакадемії, три –Австралійського товариства кінокритиків. І ще була номінована вісім разів на цих преміях.

Рейтинг IMDb: 7.8

Неймовірний детективний трилер від режисера “Бійцівського клубу” Девіда Фінчера, який ще, до того ж, є екранізацією однойменного роману Стіга Ларссона з трилогії “Міленіум”.

Картина розповідає про журналіста Мікаеля Блумквиста (Деніел Крейг) та хакера Лісбет Саландер (Руні Мара), яким доводиться розслідувати справу про зникнення дівчини багаторічної давнини.

Дядько зниклої Харієт упевнений, що племінницю вбили, і тому наймає Мікаеля розслідувати це діло. В помічниці він бере собі професійного хакера Лісбет, дівчину з татуюванням дракону та складною історією.

Це вже не перша екранізація книги, є ще і шведська версія 2009 року. Обидва фільми тримають напруження до кінця та дуже наближені до книги.

Цікаво те, що прототипами книжкових Мікаеля та Лісбет були герої Астрід Ліндгрен, авторки відомого “Карлсона”. Журналіст Мікаель Блумквіст це Калле Блумквіст, хлопчик-сищик та шукач правди, а характер хакерки Лісбет перенесено з Пеппі Довгоїпанчохи.

Вже дорослі та покоцані двадцять першим століттям герої переживають нові пригоди та труднощі. В них вже мало сміху, а минуле наповнено подіями, що крають серце.

До того ж, фільм отримав Оскара за кращий монтаж

Рейтинг IMDb: 7.9

Ще одна стрічка з Деніелом Крейгом у головній ролі та великою кількістю неймовірних акторів. Ця неонуарна детективна комедія зламає ваш мозок. Тут важлива кожна фраза, кожне слово, звук та деталь. Ніщо не показано просто так, все у традиціях старих детективів епохи Агати Крісті та Артура Конан Дойля.

У день свого вісімдесятип’ятиріччя заможний автор детективних книг помирає при загадкових обставинах. Поліція не може вирішити, це вбивство чи самогубство? Хто до цього причасний, сім’я чи прислуга?

Кожен герой має свою історію та свій мотив, але і алібі також є у всіх. І серед цього, відомий сищик Бенуа Блан, ще й найнятий по анонімному замовленню. Хто це зробив, навіщо і, головне, як?

Фільм дуже атмосферний та захопливий, дивиться на одному диханні. Ви навіть і не помітите, як швидко пройшов час.

Картина була номінована на “Оскар” за найкращий оригінальний сценарій (Райан Джонсан)

До того ж, зараз йде робота над сиквелом, який, має з’явитися у 2022 році. Відомо що Деніел Крейг повернеться у майбутньому фільмі.

Рейтинг IMDb: 8.2

Неймовірний психологічний трилер по книзі Денніса Ліхейна, від режисера Мартіна Скорсезе. У головних ролях Леонардо Ді Капріо, Марк Руффало та Бен Кінгслі.

Картина розповідає про двух маршалів, яким доводиться приїхати на один віддалений острів у штаті Массачусетс.

Там розташована психіатрична клініка для небезпечних злочинців. Охоронці закону мають розслідувати справу про загадкове зникнення пацієнтки, що вбила власних дітей.

Чоловіки потрапляють у гущу подій та розплутують цілий клубок брехні. До того ж, одного із героїв не припиняють переслідувати власні демони, які з’явилися після смерті дружини.

Велика увага в фільмі приділяється декораціям, костюмам героїв та аксесуарам.

Ця містична картина наповнена таємницями та інтригами, а атмосфера пекельного острову заворожує і затягує. Фінал несподіваний та непередбачений, але ви дізнаєтесь його, тільки подивившись фільм.

Рейтинг IMDb: 6.6

Кримінальна трагікомедія з Віллом Смітом і Марго Роббі у головних ролях. Фільм про авантюрних аферистів та шахраїв.

Досвідчений шахрай Нікі вже давно у цьому непростому «бізнесі», для нього це вже буденність та спосіб життя. Але все обертається з ніг на голову, коли з’являється молода та дуже талановита грабіжниця з гігантським потенціалом.

Нікі бере її під крильце та починає навчати своєму ремеслу. І, як це часто буває, між молодими людьми спалахують почуття.

Проте в їхній справі не місце романтиці, тільки холодний мозок та чіткий розрахунок. До того ж, на кону велика справа та великі гроші.

Фільм поєднує в собі гумор “Одинадцяти друзів Оушена”, драйвову атмосферу “Ілюзії обману” та романтику з харизмою “Як украсти мільйон”.

Рейтинг IMDb: 8.8

Науково-фантастичний трилер від режисера Крістофера Нолана з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Головний герой фільму Дом Кобб – талановитий грабіжник, але краде він не гроші чи коштовності, а ідеї. Людський розум стає місцем злочину, оскільки саме звідти Кобб викрадає ідеї.

Під час сну він таємно проникає в підсвідомість жертви та здобуває будь-яку інформацію.

Але от, для його команди надійшло нове завдання, тільки зараз треба не вкрасти ідею, а, навпаки, впровадити її. Якщо в них вийде – це буде ідеальний злочин. Розпочавши справу, Кобб зіткнеться з неочікуваним супротивником, який так само орієнтується в чертогах розуму.

До того ж, фільм отримав чотири нагороди “Оскар”.

Рейтинг IMDb: 6.5

Це нова екранізація однойменного роману неперевершеної Агати Крісті. Неймовірно атмосферна історія про бельгійського сищика Еркюля Пуаро від англійського режисера Кеннета Брана.

Східний експрес прямує маршрутом Стамбул-Париж. Тут – розкіш, комфорт і професійне обслуговування. Але трапляється жахлива справа – вбито одного з пасажирів. Всі в паніці, адже невідомо, хто може бути наступним.

Проте, в потязі прямує відомий сищик Еркюль Пуаро, який погоджується розслідувати цю справу. Часу обмаль, адже потяг скоро прибуде до пункту призначення, до того ж, у кожного підозрюваного є алібі. Та ще й покійний був людиною неприємною і мав величезну кількість ворогів.

Хто вбивця, а хто невинний? І чи зможе відомий Пуаро розплутати найзагадковішу справу в своєму житті?

Дізнаєтесь, подивившись фільм.

