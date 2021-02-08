Як готувати піцу в мікрохвильовці – 4 найпопулярніші рецепти

Мікрохвильовка є практично у всіх, тому рецепти для неї знадобляться багатьом. Ми зібрали кілька простих рецептів які допоможуть спекти ідеальне блюдо.

Готувати з використанням мікрохвильової печі можна міні-піци, традиційні на сметанному, листковому або дріжджовому тісті.

Оригінально виглядає закуска з основою з пшеничного хліба чи прісних коржів лаваша.

4 популярні рецепти піци

Міні-піца в мікрохвильовці

Час приготування: пів години.

Кількість порцій: 5 персон.

Калорійність страви: 259 ккал.

Складність приготування: середня.

Інгредієнти:

молоко – пів склянки;

борошно – стакан;

вершкове масло – 100 г;

яйця – 1 шт.;

томатна паста – пів склянки;

сода – 5 м;

оцет – 10 мл;

салямі – 30 г;

бекон – 150 г;

помідори – 100 г;

твердий сир – 150 г;

кріп – пучок.

Спосіб приготування:

Яйце підсолити, перемішайте віночком, влийте молоко. Додайте просіяне борошно, соду з оцтом, замісіть тісто.

Розкатайте, виріжте порції блюдечком, відправте в мікрохвильовку на п’ять хвилин, включивши максимальну потужність.

Потім змастіть пастою і відправте ще на три хвилини.

Ковбасу нарізати півкільцями, а бекон – шматочками, викладіть на тісто, запікайте п’ять хвилин.

Укладіть шматочки помідорів. Через три хвилини запікання, посипте тертим сиром і дайте розплавитися.

Найкраще для піци (щоб тягнувся) підійде сир Моцарела чи Сулугуні.

Піца на лаваші в мікрохвильовці

Час приготування: пів години.

Кількість порцій: 4 персони.

Калорійність страви: 221 ккал.

Складність приготування: середня.

З дуже тонким листом основи виходить піца на лаваші в мікрохвильовці, для якої краще всього взяти прісний круглий коржик.

Для начинки добре брати суміш м’ясних продуктів – відварену чи смажену курку, копченості, овочеві шматочки і соус.

Ефектний вигляд піци не залишить байдужим нікого.

Інгредієнти:

лаваш – 1 коржик;

кетчуп – 20 мл;

смажене м’ясо – 100 г;

помідор – 1 шт;

твердий сир – 50 г;

майонез – 30 мл

Спосіб приготування:

На скляний підніс мікрохвильовки викладіть лист лаваша, змастіть кетчупом.

Зверху покладіть шматочки м’яса, можете приправити його копченостями.

Розкладіть на поверхні кільця помідорів, натріть сир.

Розігрівайте піцу 2,5 хвилини на максимальній потужності. Якщо сир не розплавиться, повторіть.

Піца в мікрохвильовці з дріжджового тіста:

Час приготування: півгодини.

Кількість порцій: 6 персон.

Калорійність страви: 276 ккал.

Складність приготування: середня.

Пишною виходить піца в мікрохвильовці з дріжджового тіста. Воно відрізняється за процесом приготування від блюда з духовки.

Великою перевагою використання мікрохвильовки є замішування тіста на дріжджах без подальшого вистоювання.

Вистачить 10 хвилин, щоб маса піднялася і була готова до подальшого запікання.

Інгредієнти:

борошно – 200 г;

дріжджі – 75 г;

молоко – 120 мл;

вода – 120 мл;

яйця – 1 шт.;

цукор – 60 г;

рослинне масло – 0,5 склянки;

ковбаса – 0,3 кг;

печериці – 0,2 кг;

сир – 150 г;

томатний соус – 20 мл;

майонез – 35 мл

Спосіб приготування:

Підігрійте воду, розбавте цукром і дріжджами, поставте в тепло на 10 хвилин.

Інші компоненти для тіста змішайте, з’єднайте з першою масою. Замісіть масу до еластичності, розкачайте в тонкий корж.

Змастіть суміш майонезом і соусом, викладіть кружечки ковбаси, скибочки грибів (можна їх злегка підсмажити для смаку), посипте сирною стружкою.

Виставте на мікрохвильовці максимальну потужність і запікайте п’ять хвилинок.

Смачно буде, якщо використовувати солоні або мариновані гриби.

Піца з листкового тіста в мікрохвильовці

Час приготування: 4,5 години.

Калорійність страви: 246 ккал.

Складність приготування: складна.

Не кожному кулінару під силу піца з листкового тіста в мікрохвильовці, бо основа для неї повинна замішуватися за суворими правилами і витримуватися тривалий час на холоді.

Якщо ви не знаєте, як приготувати листкове тісто, то допоможе готова куплена в магазині основа.

За рахунок повітряного листа з начинкою піца виходить ніжною і апетитною.

Інгредієнти:

борошно – 1,5 склянки;

вода – 100 мл;

маргарин – 100 г;

цукор – 20 г;

сіль – 5 г;

томатний соус – 40 мл;

сир – 200 г;

суміш червоного і чорного перцю – 2 щіпки.

Спосіб приготування:

Маргарин порубаєте ножем, змішайте з борошном в крихту, вимісити до однорідності. Холодною водою розбавте цукор з сіллю, влийте до тіста.

Вимішуйте до гладкості, відставте на холоді, через чотири години дістаньте.

Розкачайте тісто тонким шаром, складіть навпіл, повторіть п’ять разів до утворення безлічі шарів, розріжте за розміром форми.

Викладіть лист на блюдо, запікайте п’ять хвилин за потужності 800 Вт.

Полийте основу кетчупом, посипте перцем, тертим сиром.

Залиште на хвилину для розплавлення сирної стружки і отримання рум’яної скоринки.

Buon appetito!

До речі, раніше Ранок у Великому Місті пропонував корисний рецепт печива без цукру.

Вікторія Пашко

Фото: Unsplash

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