Рецепт італійської пасти від Антона Равицького

Приготувати італійську пасту – практично те ж саме, що зварити готові пельмені з магазину. Покажіть майстер-клас своїм рідним, порадуйте їх молочною пастою. А ми вам у цьому допоможемо!

Нам знадобиться: спагеті, бекон, часник, яйце, сир твердий, склянка молока(бажано не менше 2,5% жирності), прованські трави та сіль.

Ставимо варитися спагеті і тим часом нарізаємо кубиками бекон. Трохи обсмажуємо його, додаємо часник і усе разом досмажуємо до золотистого кольору.

Для соусу: відділюємо жовтки від білків. Жовтки змішуємо з молоком і додаємо прованські трави. Суміш доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Як тільки вона закипіла, відразу знімаємо з вогню. Додаємо натертий сир і все перемішуємо. За рахунок того, що у соусі молоко, страва виходить менш калорійна і дуже смачна.

Отож, на спагетті викладаємо підсмажений бекон, виливаємо соус, перемішуємо і залишаємо на кілька хвилин.

Цікаві факти про молоко та пасту

Вперш молоко почали упаковувати в пакети у 1964 році.

Є версія, що пасту винайшли ще 5000 років тому до нашої ери і не італійці, а китайці.

В історичних джерелах пишуть, що для приготування тіста змішували воду і борошно. Потім його різали шматочками і сушили на сонці.

Назва з’явилася завдяки древнім грекам. У міфічних людей було слово пастос і перекладалося воно – посипати сіллю.

Пасту фабричну виготовляють уже майже 300 років. Першу фабрику відкрили у Венеції у 1740 році. І у контракті засновника було написано, що він має ділитися своїми професійними секретами з усіма робітниками.

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