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Video: Без чого не можна зняти житло в Канаді? Відверта розповідь емігрантки

Українка про життя в Канаді. Кленовий сироп, прем’єр-міністр, який носить кумедні шкарпетки, і дуже рівна лінія кордону з США – мова піде про Канаду. Українська емігрантка Анна вже два роки тут проживає. Сьогодні вона розповість про тутешнє житло. Чи здають його орендаторам, у яких немає роботи і кредитної історії? [read_more_news] Скільки коштує квартира в житловому комплексі з басейном і спортзалом? Хто такі пакувальними і чому їхня допомога в переїзді коштує дорожче, ніж місячна оренда житла? Про це і не тільки дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Пуерто-Рико. Фото: Pexels

Без чого не можна зняти житло в Канаді? Відверта розповідь емігрантки
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Українка про життя в Канаді.

Кленовий сироп, прем’єр-міністр, який носить кумедні шкарпетки, і дуже рівна лінія кордону з США – мова піде про Канаду.

Українська емігрантка Анна вже два роки тут проживає.

Сьогодні вона розповість про тутешнє житло.

Чи здають його орендаторам, у яких немає роботи і кредитної історії?

Також по темі: Канадці довго не живуть в одній квартирі? Чому Чому понад мільйон українців опинилося в Канаді? Що приховує сервіс оренди житла AIRBNB?

Скільки коштує квартира в житловому комплексі з басейном і спортзалом?

Хто такі пакувальними і чому їхня допомога в переїзді коштує дорожче, ніж місячна оренда житла?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Пуерто-Рико.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Без чого не можна зняти житло в Канаді? Відверта розповідь емігрантки / 31.08.2021 11:20
31.08.2021 11:20

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