Без чого не можна зняти житло в Канаді? Відверта розповідь емігрантки

Українка про життя в Канаді.

Кленовий сироп, прем’єр-міністр, який носить кумедні шкарпетки, і дуже рівна лінія кордону з США – мова піде про Канаду.

Українська емігрантка Анна вже два роки тут проживає.

Сьогодні вона розповість про тутешнє житло.

Чи здають його орендаторам, у яких немає роботи і кредитної історії?

Скільки коштує квартира в житловому комплексі з басейном і спортзалом?

Хто такі пакувальними і чому їхня допомога в переїзді коштує дорожче, ніж місячна оренда житла?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

