Пологи коштують 8 тисяч доларів! Емігрантка про життя в Пуерто-Ріко

Українська емігрантка про життя за кордоном.

Ми вже розповідали про героїню, яку доля занесла у доволі екзотичний земний куточок.

На Батьківщині Аліса працювала борт-провідницею, а зараз із чоловіком та сином живе в Пуерто-Ріко.

Сьогодні українка пригадає, як вона народжувала свого сина на острові соня, моря та веселощів.

Чому лікаря вдалося знайти лише завдяки корисним зв’язкам, пологові будинки не тримають породіль довше двох днів, а пологи коштують так дорого?

Пошук лікаря

В Пуерто-Ріко Аліса переїжджала у дуже відповідальний період свого життя, а саме – коли була вагітною.

Тому перше чим зайнялася українка та її чоловік на чужині – це пошук лікаря, який мав допомогти з’явитися на світ новому члену родини.

В Пуерто-Ріко ми приїхали, коли я була на 7 місяці вагітності, тому було так важко знайти лікаря, який би взявся за вагітну жінку на такому пізньому періоді, – каже Аліса.

За словами дівчини, якби не корисні зв’язки її чоловіка-військового, із медичною допомогою було б ще важче.

Пологовий будинок

Народжувала Аліса в одному з найкращих пологових будинків Пуерто-Ріко, тому цінники там були відповідні.

День в одномісній палаті коштував, як місяць проживання в орендованій квартирі Києва.

Розцінки починалися із 130 доларів. Тобто це була приватна кімната, яку я розділювала б з іншою жінкою, – розповідає Аліса.

Вони ж чоловіком обрали приватну кімнату за 305 доларів.

У вартість входив пакет послуг, що включав харчування для породіллі та її чоловіка.

Хоч українка обрала кімнату не з дешевих, багато часу їй там провести не довелося.

Якщо з матір’ю та немовлям все добре, їх виписують з полового через день, максимум через 2, — пояснює дівчина.

Загальна вартість пологів

305 доларів за палату – це лише верхівка айсбергу.

Якби не медична страховка, яка покрила значну частини витрат, пуерто-ріканські пологи обійшлися б Алісі дуже і дуже дорого.

Було б дешевше полетіти в Україну, народити там і повернутися назад в Пуерто-Ріко.

Дівчина каже:

Якщо порахувати всі витрати, включаючи проживання у приватній палаті, епідермальну анестезію та розтрати на лікаря — пологи приблизно обійшлося нам у 8 тисяч доларів.

Але не лише пологи в Пуерто-Рико обходяться так дорого.

Щоб підтримувати свою українську красу, Алісі доводиться віддавати немало грошей.

Скільки коштує візит до салону краси, манікюр і стрижка на екозотичному острові?

Дивіться у сюжеті нашої рубрики “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали більше про життя у Пуерто-Рико.

Фото: Pexels

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