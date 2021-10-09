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ICTV Ранок 09.10.2021 19:15
09.10.2021 19:15
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Стильна осінь 2021. Що носити чоловікам із настанням холодів 

Стильна осінь 2021. Що носити чоловікам із настанням холодів 

Часом кожен чоловік задумувався: “А що ж новенького додати до свого гардеробу?” Ранок у Великому місті зробив добірку найтрендовіших новинок сезону. 

Модні кольори чоловічого одягу

 

Щоб підібрати собі кілька нових речей, слід розуміти, які кольори зараз у тренді. 

Найактуальнішою палітрою в сезоні 2021 року будуть сірий, жовтий та червоний кольори.

Сірий – це завжди стриманість, елегантність, надійність та зручність.

Підійде для тих, хто хоче мати хороший вигляд, але не привертати зайвої уваги до своєї персони. 

Жовтий – це сонячний промінь в останні теплі дні осені, це дружелюбність та привабливість.

Чудово підійде для доповнення образу хлопця, який у пошуках себе та хоче дарувати людям хороший настрій. 

Червоний – це справжнє полум’я та пристрасть.

Цей колір підійде для впевнених у собі, харизматичних чоловіків.

Червоний одяг став дуже популярним восени 2021. Майже всі сучасні колекції чоловічого одягу містять речі цього кольору. 

Уся палітра для осені 2021 матиме такий вигляд:

  • сірий;
  • жовтий;
  • червоний;
  • бежевий та його відтінки;
  • коричневий;
  • синій; 
  • темно-зелений;
  • чорний. 
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Модний чоловічій одяг восени 2021

Ну що ж, із кольорами ми розібралися. Тепер перейдемо до більш конкретних прикладів.

Тренчі та пальта

Важко собі уявити осінь без цих предметів гардеробу. Магазини наповнені тренчами різних кольорів і фасонів. Який підібрати ж собі? 

Якщо хочеш придбати річ, яка прослугує тобі довгі роки і залишиться актуальною – радимо брати класичні варіанти.

Існують різноманітні модні варіації, але класика завжди у моді. І осінь 2021 року не є винятком. 

Жилети 

Найтрендовіша річ сезону – це в‘язаний жилет. Його рекомендуємо носити із звичайною білою сорочкою.

Не так давно жилети можна було зустріти у списках антитрендів, проте, як ми знаємо, мода – циклічна. 

Тому сьогодні вони знову знайдуть своє місце в гардеробі сучасного чоловіка.

Найкращий колір для жилетки – це бежевий, світло-коричневий, гірчичний та їх відтінки. 

Шкіра 

Мабуть, найтриваліший тренд – це шкіряні речі. Уже чимало поколінь носять шкіряні куртки.

Саме вони надають чоловікові якоїсь додаткової брутальності та мужності. 

Тож мати у своєму гардеробі шкіряну куртку не завадить. 

Куртка-бомбер

Часто в американських фільмах чи серіалах ми можемо побачити круті куртки.

Красиві високі хлопці-баскетболісти носять на собі різноманітні бомбери.

Найчастіше це показують у кінострічках про школу та підлітків. Так от, саме такий бомбер знову актуальний у 2021 році. 

Можна передивитися якийсь серіал та надихнутись для нової покупки. 

Сумка

Для завершення образу слід мати хорошу сумку.

Розмір залежить від ваших потреб та комфорту.

У цьому аксесуарі можна зберігати не тільки гаджети, а й антисептик та маску, які уже є невід’ємним атрибутом нашого життя. 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про модні тренди для чоловіків.

Фото: Pexels

Денис Шарлай

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди осені, чоловіча мода
09.10.2021 19:15



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