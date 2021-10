Стильна осінь 2021. Що носити чоловікам із настанням холодів 

Часом кожен чоловік задумувався: “А що ж новенького додати до свого гардеробу?” Ранок у Великому місті зробив добірку найтрендовіших новинок сезону.

Щоб підібрати собі кілька нових речей, слід розуміти, які кольори зараз у тренді.

Найактуальнішою палітрою в сезоні 2021 року будуть сірий, жовтий та червоний кольори.

Підійде для тих, хто хоче мати хороший вигляд, але не привертати зайвої уваги до своєї персони.

Чудово підійде для доповнення образу хлопця, який у пошуках себе та хоче дарувати людям хороший настрій.

Цей колір підійде для впевнених у собі, харизматичних чоловіків.

Червоний одяг став дуже популярним восени 2021. Майже всі сучасні колекції чоловічого одягу містять речі цього кольору.

Уся палітра для осені 2021 матиме такий вигляд:

Ну що ж, із кольорами ми розібралися. Тепер перейдемо до більш конкретних прикладів.

Важко собі уявити осінь без цих предметів гардеробу. Магазини наповнені тренчами різних кольорів і фасонів. Який підібрати ж собі?

Якщо хочеш придбати річ, яка прослугує тобі довгі роки і залишиться актуальною – радимо брати класичні варіанти.

Існують різноманітні модні варіації, але класика завжди у моді. І осінь 2021 року не є винятком.

Найтрендовіша річ сезону – це в‘язаний жилет. Його рекомендуємо носити із звичайною білою сорочкою.

Не так давно жилети можна було зустріти у списках антитрендів, проте, як ми знаємо, мода – циклічна.

Тому сьогодні вони знову знайдуть своє місце в гардеробі сучасного чоловіка.

Найкращий колір для жилетки – це бежевий, світло-коричневий, гірчичний та їх відтінки.

Мабуть, найтриваліший тренд – це шкіряні речі. Уже чимало поколінь носять шкіряні куртки.

Саме вони надають чоловікові якоїсь додаткової брутальності та мужності.

Тож мати у своєму гардеробі шкіряну куртку не завадить.

Часто в американських фільмах чи серіалах ми можемо побачити круті куртки.

Красиві високі хлопці-баскетболісти носять на собі різноманітні бомбери.

Найчастіше це показують у кінострічках про школу та підлітків. Так от, саме такий бомбер знову актуальний у 2021 році.

Можна передивитися якийсь серіал та надихнутись для нової покупки.

Для завершення образу слід мати хорошу сумку.

Розмір залежить від ваших потреб та комфорту.

У цьому аксесуарі можна зберігати не тільки гаджети, а й антисептик та маску, які уже є невід’ємним атрибутом нашого життя.

