Сміливі експеременти та привіт із 90-х. Чоловіча мода на осінь 2021

Що носять чоловіки восени 2021? Ранок у Великому Місті зібрав головні модні тренди.

Хтось із чоловіків слідкує за модою більше, хтось менше, проте ми певні — виглядати стильно та вишукано прагне більшість.

Особливо, у пору змін — восени.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні чоловічі тренди поточного сезону.

Хіба можна уявити осінь без елегантних пальт і тренчкотів?

У поточних осінньо-зимових колекціях тренч повертається в класичному вигляді.

Настільки класичному, що у них можна реконструювати події Першої світової війни.

В умовах пандемії і карантинних обмежень класичні сорочки не дуже затребувані.

Саме тому більшість модних будинків цієї осені представили більш комфортні та затишні варіанти — трикотажні поло.

Вони мають ті ж суворі комірчики та гудзики, що й стримана класика, і виглядають не менш стильно.

Жилети, які часто можна зустріти у фільмах родом із дев’яностих, повернулися цього сезону в моду.

У колекціях багатьох дизайнерів вони з’явилися у сучасній інтерпретації, з акуальними сьогодні принтами.

Найкраще носити подібні жилетки із сорочкою-поло або светром контрастного кольору.

Неможливо уявити чолвоічий гардероб без стильного ділового костюму.

Проте цієї осені дизайнери робили ставку на експеременти.

Відмовившись від класичного крою, вони винайшли принципово нові способи пошиття піджаків, штанів і жилетів.

Одяг зі шкіри або замінників не лише практичний та комфортний, але й вкрай актуальний цієї осені.

Його можна знайти в усіх поточних колекціях.

Особливу увагу рекомендуємо звернути на шкіряний плащ, який відмінно поєднується з будь-яким іншим базовим одягом.

Хто сказав, що похмуру осінь неможливо зробити якравішою?

Дизайнери, наприклад, знайшли відмінний спосіб.

Вони додали червоний колір — у пальта, штани, костюми, сорочки.

Восени і взимку акуальними будуть анімалістичні й геометричні принти.

Якщо ти плануєш купити таку екстравагантну річ, обирай якийсь лаконічний фасон, щоб не було too much.

Фото: Pexels

