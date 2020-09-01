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ICTV / Ранок / ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю / 01.09.2020 16:06
01.09.2020 16:06
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ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю


ТОП-5 кращих чоловічих стрижок 2020, які змусять тебе полюбити себе у дзеркалі.

Кожен чоловік мріє виглядати стильно та викликати захоплення у протилежної статі.

Ранок у Великому Місті готовий тобі допомогти у цьому. Дивись кращі чоловічі стрижки нижче.

Обирай і біжи до барбершопу.

ТОП-5 кращих чоловічих стрижок 2020

Канадка

Якщо не знаєш, як підстригтися, тоді пропонуємо тобі зробити канадку.

Ця зачіска добре підійде під будь-який тип обличчя. Але й тут є свої особливості.

Якщо у тебе квадратне обличчя, попроси все ж додати трохи об’єму зверху.

Унікальність цієї зачіски в тому, що волосся вкладається назад.


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Публикация от Виктор Третьяк (@box_polubox)


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Публикация от Вячеслав (@gerasimoviacheslav_)

Британка

Це англійська стрижка. Така зачіска добавить до твого образу сексуальності та брутальності.

Вона трохи схожа на канадку, але на відміну від неї, тут потрібно зробити проділ і волосся вкласти набік.

Її часто використовують на модних показах, із нею ходив і Девід Бекхем.

 

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Гранж

У тренді зачіски у стилі гранж, тобто злегка розпатлане волосся.

Така стрижка підійде тим, хто сміливий і не боїться експериментувати.

Особливість зачіски в тому, що її можна робити як на коротке, так і на довге волосся.

Єдиний мінус, стрижка гранж не підійде під діловий костюм, швидше до рваних джинсів і рубашки.

 


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Публикация от АКАДЕМИЯ ДИВА BY PIVOT POINT (@pivot_point_moscow)


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Бокс

Це одна з найпопулярніших стрижок серед чоловіків різного віку. Адже коротке волосся не потребує ретельного догляду.

До того ж, ця стрижка візуально подовжує обличчя та додає йому виразності.


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Публикация от Elena Lab-Space (@labspacestudio)

Напівбокс

Відростив трохи волосся і не знаєш, як підстригтися? Зроби напівбокс.

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Ця стрижка пасує для тих, у кого кругле або овальне обличчя, і підійде під будь-який стиль одягу.


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Публикация от БарберЧоловічий майстер (@valik_barber_shop)


Ось такі стрижки зараз у моді. Обирай, що тобі подобається більше і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зачіски на коротке волосся

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Теги: зачіски
01.09.2020 16:06



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