Навіщо обличчя Кіану Рівза змащували беконом? Цікаві факти про трилогію “Джон Вік”

У цій кінофраншизі є все: і круті бойові сцени, і оригінальний сюжет, і головну роль грає в ньому актор, у якого, здається, зовсім немає хейтерів – сам Кіану Рівз.

Мова, звісно, про “Джона Віка”, у якого доволі цікава історія створення.

Не пропустіть вже цих вихідних на телеканалі ICTV о 19:10.

А поки ми розповімо, що ж залишилось поза кадром легендарної трилогії.

Якщо ви бачили фільм — навряд чи уявляєте когось в ролі Джона Віка, окрім Кіану Рівза.

Однак, якби фільм знімали за першим сценарієм — Кіану у фільмі і близько не було б.

Із самого початку Джону Віку мало бути 60 з хвостиком.

Творці стрічки активно шукали актора, який би зміг зіграти крутого вбивцю на пенсії.

Вибір випав, як ми знаємо, на Кіану Рівза і варто зауважити, що творці стрічки не прогадали.

Його природній талант плюс 100-відстокова відданість ролі зробили Джона Віка дуже крутим і переконливим.

Рівз місяцями опанов

ував різні бойові мистецтва та вчився володіти зброєю, самостійно виконував майже всі трюки і не припиняв зйомки навіть, коли цього наполегливо вимагав його організм.

Наприклад, у першій частині фільму, в епізодах з нічним клубом Кіану грав із температурою 40.

Ще одна міні-жертва, на яку довелося піти Кіану пов’язана, не повірите, з беконом.

Чоловіку змащували ним обличчя. Для чого?

Для того, щоб собака, яка разом з ним знімалася у фільмі, була більш переконливою в сценах, де треба було показувати усю любов до головного героя.

У третій частині Джона Віка до проекту приєдналася ще одна легендарна кіно-зірка, акторка Холлі Беррі.

І про її відданість ролі теж є що сказати.

Акторка настільки старанно тренувалася, що якось навіть зламала три ребра.

Втім і температура Кіану Рівзу, і зламані ребра Холлі Беррі все одно не дотягують до того, що довелося пережити Мікаелю Ніквісту на знімальному майданчику.

Під час зйомок однієї зі сцен чоловіка так сильно вдарили по голові, що він ледь не втратив вухо, кажуть воно просто повисло на ньому. І щоб повернути вухо на місце, актору наклали 80 швів.

Що ще залишилось за кадром трилогії? Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знімали фільм Warcraft.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.