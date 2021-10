В копиці сіна. Белла Хадід показала фотографії з ранчо

Американська супермодель Белла Хадід здивувала підписників новими фото.

Ними зірка поділилась в своєму Інстагам-блозі.

Так, знаменитість позує на камеру серед сіна.

Знаменитість в копиця сіна у відвертих образах демонструє свою фігуру.

На знімка можна побачити супермодель в обіймах козенят.

На себе приміряла в’язаний червоний кардиган і короткі шорти.

Також зробили трендову зачіску – чубчик та високий хвіст з білим пасмом волосся.

Образ доповнює біле взуття на масивній платформі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про принципи догляду за собою Белли Хадід.

Фото: bellahadid

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.