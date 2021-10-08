УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 08.10.2021 19:15
08.10.2021 19:15
Поділитися

В копиці сіна. Белла Хадід показала фотографії з ранчо

В копиці сіна. Белла Хадід показала фотографії з ранчо

Американська супермодель Белла Хадід здивувала підписників новими фото.

Ними зірка поділилась в своєму Інстагам-блозі.

Так, знаменитість позує на камеру серед сіна.

На фермі ,– прокоментувала свої фото Хадід.

Знаменитість в копиця сіна у відвертих образах демонструє свою фігуру.

На знімка можна побачити супермодель в обіймах козенят.

На себе приміряла в’язаний червоний кардиган і короткі шорти.

Також зробили трендову зачіску – чубчик та високий хвіст з білим пасмом волосся.

Образ доповнює біле взуття на масивній платформі.

Також по темі: Белла Хадід без бюстгальтера: модель похизувалася провокаційними фото Як Белла Хадід доглядає за обличчям і тілом: б’юті-секрети моделі 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про принципи догляду за собою Белли Хадід.

Фото: bellahadid

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Белла Хадід, шоу-бізнес
08.10.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь