В копиці сіна. Белла Хадід показала фотографії з ранчо

Американська супермодель Белла Хадід здивувала підписників новими фото.
Ними зірка поділилась в своєму Інстагам-блозі.
Так, знаменитість позує на камеру серед сіна.
На фермі ,– прокоментувала свої фото Хадід.
Знаменитість в копиця сіна у відвертих образах демонструє свою фігуру.
На знімка можна побачити супермодель в обіймах козенят.
На себе приміряла в’язаний червоний кардиган і короткі шорти.
Також зробили трендову зачіску – чубчик та високий хвіст з білим пасмом волосся.
Образ доповнює біле взуття на масивній платформі.Також по темі: Белла Хадід без бюстгальтера: модель похизувалася провокаційними фото Як Белла Хадід доглядає за обличчям і тілом: б’юті-секрети моделі 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про принципи догляду за собою Белли Хадід.
Фото: bellahadid