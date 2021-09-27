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ICTV Ранок 27.09.2021 11:10
27.09.2021 11:10
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Як тримати себе у формі: принципи догляду за собою Белли Хадід

Як тримати себе у формі: принципи догляду за собою Белли Хадід

Секрети краси Белли Хадід мають чим здивувати. Якщо американська топ-модель є твоїм кумиром, то тобі точно варто знати, як вона доглядає за собою.

Ранок у Великому Місті відшукав усе необхідне. Читай уже зараз.

Секрети краси Белли Хадід

Виглядати приголомшливо не так уже й легко, проте всюди треба докладати зусиль, і краса – не вийняток.

Чудовий зовнішній вигляд Белли Хадід базується на двох основних “китах” – правильному харчуванні та спортивних навантаженнях.

На кожному з них ми зупинимось детальніше.

Харчування

 

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Допис, поширений Bella ???? (@bellahadid)

Тут усе просто! Зірка дотримується рекомендацій правильного харчування. Сніданок у неї найситніший. Ти не повіриш, але Белла Хадід полюбляє поласувати зранку яйцями та сосисками. В іншому випадку готує тости з яєчнею.

А щоб мати енергію на весь день, Белла рекомендує наситити шлунок білком. Кращий обід – це риба з запеченими овочами.

І вечеря повинна бути схожою, тільки бажано додати клітковини. До того ж модель протягом дня п’є багато води та смузі.

Як і всі люди, знаменитості теж люблять погрішити. Наприклад, з’їсти піцу, картоплю фрі і запити це все колою. Проте тут вона знає міру.

Спорт

 

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Допис, поширений Bella ???? (@bellahadid)

Що точно допомагає Беллі тримати себе у формі, так це спорт. Дівчина регулярно займається боксом, що дає змогу не тільки спалювати калорії, а й тренувати всю групу м’язів. Іноді виходить на пробіжку та занурюється у йогу.

Топ-модель вважає, що не обов’язково обмежувати себе у харчуванні, сідати на сувору дієту, важливо просто займатися спортом.

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Ось так, тепер ти знаєш, що допомагає тримати себе у формі Беллі Хадід. Сподіваємось, тобі стане у нагоді ця інформація.

Користуйся порадами, і не забував дбати про себе. Адже ти така одна!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядають за собою знаменитості після 50-ти – секрети краси Моніки Беллуччі.

Фото: Depositphotos

Алла Гичка

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Теги: Белла Хадід, секрети краси
27.09.2021 11:10



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