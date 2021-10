Газовий зашморг від Кремля. Як Росія шантажує Європу через Північний Потік-2

Путін почав затягувати газовий зашморг на шиї Європейського Союзу.

Біржова ціна на газ у Європі досягла майже 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів.

Така сума стала історичним максимумом, однак вже за кілька годин цифру почало лихоманити.

Та незабаром вони впали майже на 650 доларів.

За такі аномальні зміни відповідальність несе російський Газпром.

Однак, сумнівів, що ціна на газ знову почне зростати у експертів немає.

Але в чому справа? Чому ціна скаче мало не щогодини?

Путін сміється і звинувачує у всьому самих європейців:

“Ви бачите, що в Європі відбувається. Там істерика і якась плутанина на ринках! Чому? Та тому що серйозно до цього не ставляться. Хтось спекулює на проблемах кліматичних змін, хтось недооцінює чогось, хтось починає скорочувати інвестиції у видобувну галузь”.

Та експерти пояснюють, що правда більш прагматична.

Газпром навмисно і свідомо відмовився постачати в Європу додаткові обсяги газу, окрім визначеної кількості довгостроковими контрактами.

Разом з тим, російський газовий монополіст викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності польської ділянки газопроводу Ямал-Європа, а також скоротив прокачку газу Північним потоком-1.

Само собою, в української газотранспортної системи, Газпром також не захотів замовляти додаткові потужності, хоча контракт про транзит українською ГТС дійсний до 2024 року.

Причина цьому проста:

Нагадаємо, ним Путін хоче транспортувати російський природний газ у Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Згідно з даними видання Блумберг, енергетична криза в ЄС досягає апогею, через шалені ціни на газ, заводи на межі закриття.

Це досить вагома причина, погодитись на умови Кремля, принаймні, аби пережити зиму в теплі.

От тільки, на думку експертів, якщо ЄС таки піде на поводу Путіна, то фактично потрапить у рабство.

Директор Інституту світової політики Євген Магда каже:

“Падіння цін на газ буде таким самим стрімким, як і зротання. Але якщо Росія отримає поступки з боку ЄС, вона на цьому не зупиниться. Вона буде продовжувати вимагати нових і нових поступок. У Росії є низка пропозицій Європейським країнам стосовно того, як можна з цього виходити. Тобто ви нам робите псоутпки, ми вам дозволяємо виходити на наш ринок з високотехнологічними товарами і ви отримаєте економічне зростання всередині ваших країн. Це цікаво і, на жаль, перспективна пропозиція, яка може бути реалізована”.

Але невже ситуація безвихідна?

Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії закликали ЄС розслідувати причину стрімкого зростання цін на газ.

І вже наступного тижня Єврокомісія обіцяє запропонувати комплекс заходів, яких уряди можуть вжити, аби послабити вплив високих цін.

Адже, безумовно, Росія великий постачальник, але не монопольний.

Тисне газом Путін не лише на один фронт. Дісталося й Україні.

З 1 жовтня Газпром зупинив транзит газу в Угорщину через Україну — така собі репетиція перед запуском Північного потоку-2.

Будапешт уклав з Газпромом договір про транспортування газу в обхід України, так званим Турецьким потоком. Він розрахований на 15 років.

“Звісно, згідно із чинним контрактом, і про це говорить голова правління Юрій Вітренко, Газпром всеодно має сплачувати гроші за обсяги транзиту, навіть за ті, які тепер не будуть йти по українскьій трубі”, — пояснює публіцист Віталій Портников.

Логічне питання, а навіщо ж Газпром раніше часу підписав такий договір?

І який сенс платити за маршрут, яким газ не прокачується?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті Роксолони Влох.

