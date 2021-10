Світу загрожує масштабна економічна криза? Що трапилось у Китаї і як це торкнеться України

2008 рік. Найгірша світова фінансова криза з часів Великої депресії.

Банкрутство, масове зростання безробіття, скорочення державних доходів.

Усе це наслідки глобальної кризи, яка торкнулась, зокрема, й України.

І незабаром усе може повторитися, тільки цього разу криза прийде з Китаю.

То що трапилося? І чи може повернутися економічний колапс 2008 року?

Одна з найбільших компаній-забудовників Китаю Evergrande на межі дефолту.

Компанія заборгувала більше 300 мільярдів доларів. І це може призвести до масштабних втрат у фінансовій системі Китаю.

Більше того, раптовий крах такого корпоративного титана може вдарити по усій світовій економіці.

Саме це у 2008 році і трапилось із американським інвестиційним банком — Lehman Brothers.

Його банкрутство і стало початком ланцюжку подій, що призвели до світової фінансової кризи.

Доктор економічних наук Любов Жарова каже:

“Це можливо завдяки отому ефекту доміно, який виник і в момент кризи 2008 року. Тоді насправді, проблема була в ризиковості інвестицій, що призвело до недовіри людей і обвалу всіх ринків. Так і тут. Якщо говорять про брак довіри, це впливає на низку рішень, які просто дають свій кумулятивний ефект”.

Як пишуть західні ЗМІ, крах Evergrande може викрити й інші боргові проблеми Китаю та вдарити по іноземних інвесторах.

Якщо дефолт китайської компанії призведе до економічної кризи, то відчує це й Україна, кажуть експерти.

Любов Жарова каже:

Більш того, за її словами, якщо почнеться фінансова нестабільність, то буде важче отримати допомогу не лише від МВФ, а й від інвестиційних компаній.

А тепер до найважливішого. Чи дійсно ризики такі серйозні?

І так, і ні.

З одного боку, експерти пояснюють, що дефолт великої китайської компанії, якщо не спланований, то щонайменше допущений владою, а значить економічна бульбашка не лусне – вона від контролем.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний:

“Китайські комуністи побачили, що після 30 років зростання економіки у Китаї, значно зросла і нерівність. Тому вирішила довести до дефолту, чи не рятувати цього забудовника”.

За даними західних аналітиків, ця історія показала, що сектор нерухомості, який стимулював розвиток Китаю протягом останніх 25 років, вступає в період занепаду.

І це може мати глибокий вплив на другу за величиною економіку світу.

Звинувачувати у всьому лише владу КНР також не варто.

Судячи із даних ЗМІ, компанія-забудовник також не нехтувала зловживанням і маніпуляціями, що й мало свої наслідки. Evergrande активно залучала гроші під високі відсотки.

Із загальної суми величезного боргу понад 6 мільярдів – це кошти роздрібних інвесторів, близько 80 тисяч людей, які зараз штурмують офіси компанії.

Повернімось до ймовірної кризи. За даними аналітиків, теоретично, ефект доміно дійсно можливий.

Перші його ознаки вже з’явились.

Які саме? Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

