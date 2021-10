Деолігархізація України: про що дискутували на конференції YES Brainstorming

Чи є ініціатива з деолігархізації вдалим кроком для України?

Над цим питанням дискутували учасники цьогорічного форуму “Ялтинська європейська стратегія”.

Через пандемію коронавірусу захід відбувся у новому форматі — YES Brainstorming.

Це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України із низкою найвідоміших мислителів світу.

Захід організувала Ялтинська Європейська Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

До на чому зійшлися учасники дискусії про олігархів?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі.

Фото: yalta european strategy

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.