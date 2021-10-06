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Video: Деолігархізація України: про що дискутували на конференції YES Brainstorming

Чи є ініціатива з деолігархізації вдалим кроком для України? Над цим питанням дискутували учасники цьогорічного форуму "Ялтинська європейська стратегія". Через пандемію коронавірусу захід відбувся у новому форматі — YES Brainstorming. Це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України із низкою найвідоміших мислителів світу. Захід організувала Ялтинська Європейська Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. [read_more_news] До на чому зійшлися учасники дискусії про олігархів? Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі. Фото: yalta european strategy

Деолігархізація України: про що дискутували на конференції YES Brainstorming
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Чи є ініціатива з деолігархізації вдалим кроком для України?

Над цим питанням дискутували учасники цьогорічного форуму “Ялтинська європейська стратегія”.

Через пандемію коронавірусу захід відбувся у новому форматі — YES Brainstorming.

Це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України із низкою найвідоміших мислителів світу.

Захід організувала Ялтинська Європейська Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

Також по темі: Один з найвпливовіших форумів світу. Як пройшов YES Brainstorming 2021 Робота в Гаазі або ООН: як отримати престижну освіту безкоштовно На кону — виживання людства? Про що говорили на конференції YES Brainstorming

До на чому зійшлися учасники дискусії про олігархів?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття арт-простору в Бучі.

Фото: yalta european strategy

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ICTV / Ранок / Деолігархізація України: про що дискутували на конференції YES Brainstorming / 06.10.2021 18:00
06.10.2021 18:00

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