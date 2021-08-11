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Video: Кінець епохи дешевого газу. Комуналка в Україні виросте через Путіна?

Чому в Україні можуть зрости ціни на газ. Кінець епохи дешевого газу. Європейські енергетичні ринки аж лихоманить від щоденного зростання ціни на природний газ. Причому ціна вже досягла рекордних показників і перевищила 550 доларів за тисячу кубів. За даними експертів та аналітиків, винна у всьому – Росія. Попередні кілька років в Європі на газ була дуже низька ціна. Це впливало на фінансовий стан нафтогазових компаній в Росії. [read_more_news] Якщо подивитися на прибутки Газпрому, то за минулий рік компанія відрапортувала про втрату прибутків у вісім разів. Схоже у Кремлі вирішили змінити ситуацію будь-якою ціною. Враховуючи, що цивільні і дипломатичні методи їм не притаманні, Москва вирішила застосувати звичні методи: шантаж, маніпуляцію і тиск. Подробиці дивіться у сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може очолити Росію після Путіна. Фото: Unsplash

Кінець епохи дешевого газу. Комуналка в Україні виросте через Путіна?
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Чому в Україні можуть зрости ціни на газ.

Кінець епохи дешевого газу.

Європейські енергетичні ринки аж лихоманить від щоденного зростання ціни на природний газ.

Причому ціна вже досягла рекордних показників і перевищила 550 доларів за тисячу кубів.

За даними експертів та аналітиків, винна у всьому – Росія.

Попередні кілька років в Європі на газ була дуже низька ціна.

Це впливало на фінансовий стан нафтогазових компаній в Росії.

Також по темі: Переворот у Нафтогазі: як реагують західні партнери, і що буде з тарифами Буде подорожчання? Як вільний ринок газу вплине на тарифи Зелений водень. Як Україна може стати головним постачальником екопалива для Європи

Якщо подивитися на прибутки Газпрому, то за минулий рік компанія відрапортувала про втрату прибутків у вісім разів.

Схоже у Кремлі вирішили змінити ситуацію будь-якою ціною.

Враховуючи, що цивільні і дипломатичні методи їм не притаманні, Москва вирішила застосувати звичні методи: шантаж, маніпуляцію і тиск.

Подробиці дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може очолити Росію після Путіна.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Кінець епохи дешевого газу. Комуналка в Україні виросте через Путіна? / 11.08.2021 11:50
11.08.2021 11:50

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