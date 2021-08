Кінець епохи дешевого газу. Комуналка в Україні виросте через Путіна?

Чому в Україні можуть зрости ціни на газ.

Кінець епохи дешевого газу.

Європейські енергетичні ринки аж лихоманить від щоденного зростання ціни на природний газ.

Причому ціна вже досягла рекордних показників і перевищила 550 доларів за тисячу кубів.

За даними експертів та аналітиків, винна у всьому – Росія.

Попередні кілька років в Європі на газ була дуже низька ціна.

Це впливало на фінансовий стан нафтогазових компаній в Росії.

Якщо подивитися на прибутки Газпрому, то за минулий рік компанія відрапортувала про втрату прибутків у вісім разів.

Схоже у Кремлі вирішили змінити ситуацію будь-якою ціною.

Враховуючи, що цивільні і дипломатичні методи їм не притаманні, Москва вирішила застосувати звичні методи: шантаж, маніпуляцію і тиск.

Подробиці дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

