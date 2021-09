Ольга Саладуха про Олімпійські ігри та найспортивніших чоловіків Парламенту: інтерв’ю | 33 за 3

“7 з 10”, — так Ольга Саладуха оцінила рівень українського спорту.

Про це олімпійська призерка, колишня легкоатлетка та народна депутатка України розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, яка найбільша перешкода для розвитку українського спорту, Саладуха відповіла:

На запрошення Зеленського долучитись до команди Слуга Народу погодилась одразу, бо захотіла спробувати себе в політиці.

Своїм найбільшим політичним досягненням колишня легкоатлетка вважає ухвалення законопроекту “Про меценатство у спорті”, а у Верховній Раді її найбільше дратують некомпетентні питання — зі сфер, у яких не розбирається.

Про свою найвищу планку в політиці каже так:

Найскладнішим рішенням у житті Ольги Саладухи було завершення кар’єри після Олімпійських ігор.

Найбільшим досягненням за 29 років у спорті вважає:

Скільки заробляє нардепка Ольга Саладуха?

Коли востаннє була у рідному Донецьку?

Та кого у Парламенті вважає найспортивнішим?

