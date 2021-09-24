УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 24.09.2021 10:10
24.09.2021 10:10
Поділитися

Ольга Саладуха про Олімпійські ігри та найспортивніших чоловіків Парламенту: інтерв’ю | 33 за 3

Ольга Саладуха про Олімпійські ігри та найспортивніших чоловіків Парламенту: інтерв’ю | 33 за 3

“7 з 10”, — так Ольга Саладуха оцінила рівень українського спорту.

Про це олімпійська призерка, колишня легкоатлетка та народна депутатка України розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, яка найбільша перешкода для розвитку українського спорту, Саладуха відповіла:

Застаріла інфраструктура, яка формувалась ще за радянських часів.

На запрошення Зеленського долучитись до команди Слуга Народу погодилась одразу, бо захотіла спробувати себе в політиці.

Своїм найбільшим політичним досягненням колишня легкоатлетка вважає ухвалення законопроекту “Про меценатство у спорті”, а у Верховній Раді її найбільше дратують некомпетентні питання — зі сфер, у яких не розбирається.

Про свою найвищу планку в політиці каже так:

Прагну створити гідні умови для спортсменів в Україні.

Також по темі: Імунолог Федір Лапій розповів усю правду про вакцини — ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Катерина Кухар про гонорари, балет та ревнощі на сцені — ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Плавець Михайло Романчук про секс перед змаганнями та олімпійські рекорди — ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3

Найскладнішим рішенням у житті Ольги Саладухи було завершення кар’єри після Олімпійських ігор.

Найбільшим досягненням за 29 років у спорті вважає:

Той факт, що змогла поєднати шикарнючу кар’єру з побудовою щасливої родини.

Скільки заробляє нардепка Ольга Саладуха?

Коли востаннє була у рідному Донецьку?

Та кого у Парламенті вважає найспортивнішим?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Олексій Резніков.

Фото: olga_saladukha

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, спортсмени
24.09.2021 10:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь