Ольга Саладуха про Олімпійські ігри та найспортивніших чоловіків Парламенту: інтерв’ю | 33 за 3

“7 з 10”, — так Ольга Саладуха оцінила рівень українського спорту.
Про це олімпійська призерка, колишня легкоатлетка та народна депутатка України розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко, яка найбільша перешкода для розвитку українського спорту, Саладуха відповіла:
Застаріла інфраструктура, яка формувалась ще за радянських часів.
На запрошення Зеленського долучитись до команди Слуга Народу погодилась одразу, бо захотіла спробувати себе в політиці.
Своїм найбільшим політичним досягненням колишня легкоатлетка вважає ухвалення законопроекту “Про меценатство у спорті”, а у Верховній Раді її найбільше дратують некомпетентні питання — зі сфер, у яких не розбирається.
Про свою найвищу планку в політиці каже так:
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Прагну створити гідні умови для спортсменів в Україні.
Найскладнішим рішенням у житті Ольги Саладухи було завершення кар’єри після Олімпійських ігор.
Найбільшим досягненням за 29 років у спорті вважає:
Той факт, що змогла поєднати шикарнючу кар’єру з побудовою щасливої родини.
Скільки заробляє нардепка Ольга Саладуха?
Коли востаннє була у рідному Донецьку?
Та кого у Парламенті вважає найспортивнішим?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Олексій Резніков.
Фото: olga_saladukha