Соцмережі: ключ до спілкування у XXI столітті чи пастка?

Три мільярди людей в усьому світі, тобто близько 40% населення, користуються соціальними мережами в Інтернеті. Ми витрачаємо на них в середньому дві години щодня: публікуємо дописи, гортаємо стрічку новин, пишемо коментарі або дивимось сторіс.

Щохвилини користувачі соцмереж відправляють майже півмільйона твітів та фотографій у Snapchat.

Якщо соціальні медіа відіграють у нашому житті таку велику роль, то дуже важливо розуміти, як вони впливають на нашу психіку, здоров’я та стосунки.

Про це і не тільки ми запитали у психолога Марини Діденко.

За словами психолога, на кожну людину дія буде різною.

Вже є багато досліджень які показують, як люди впадають у залежність від соціальних мереж та як вони викривляють дійсність.

Інстаграм-спонукає нас до порівняння себе з іншими, і як правило з кимось успішнішим.

Дуже часто люди діляться в мережі ситуаціями успіху, і мало хто розповідає про невдачі.

Звісно, є частина людей, кого чужий успіх мотивує, наприклад, на регулярні заняття спортом. Але таких людей меншість, – підкреслює психологиня.

Наскільки небезпечна «погоня» за лайками та «відфільтрована» реальність ?

Наша самооцінка – складний психологічний феном, який багато в чому залежить від нашого оточення, від порівняння себе з іншими і оцінки з боку, хотіли б ми того чи ні.

Якщо ми звикаємо опиратись лише на кількість лайків і створюємо собі ілюзію сприйняття, захоплення, ми втрачаємо здатність опиратись на внутрішні аспекти самооцінки, на те, що про себе думаємо ми самі.

Впадаємо в залежність від зовнішньої оцінки.

Ми починаємо порівнювати свою реальність із нереальними картинками життя інший людей. Спостерігаємо лише один бік медалі й не розуміємо всіх складових «ілюзорного успіху» людей, за якими ми стежимо в соціальних мережах, – наголошує психологиня.

Наслідування блогерів та копіювання трендів у TikTok може призвести до ризикованої поведінки.

Наприклад, у Дніпрі діти підхопили новий челендж, який з’явився у ТікТок. Вони крадуть ніпелі з покришок автомобілів, а потім дають поради, де їх краще збути.

При цьому – просто наслідують приклад інших користувачів соцмережі й зовсім не думають про наслідки.

Під час пубертатного періоду діти дуже піддаються впливу з боку інших однолітків. Тому для батьків головне – бути поруч, слухати дитину і підтримувати в цей непростий період.

Соціальні мережі формують звичку до швидкого задоволення і отримання миттєвої емоції. І з кожним разом у нас росте потреба в цих емоціях і, таким чином, ми потрапляємо в залежність, – наголошує психологиня Марина Діденко.

З іншої сторони,завдяки інстаграму людина може мотивувати когось і це дійсно працює!

Дівчина – професійна тенісистка з Одеси. Займатися спортом Тетяна почала ще в дитинстві. А в дорослому віці потрапила в ДТП, через яке лікарі вмовляли спортсменку сісти у візок.

Утім, Тетяна відмовилася та вирішила ампутувати ногу, аби повернутися в спорт.Зараз дівчина займається тренерською діяльністю й реабілітує таких, як сама.

Коли переглядаєш профіль Тетяни, у голові виникає думка: «Якщо людина не склала руки в такій тяжкій ситуації та активно займається спортом, реабілітує інших, долає марафони, чому я не можу піти та здолати кілька кілометрів?»

XXI століття – це,без сумніву, діджитал час.

Instagram, TikTok, Facebook та Twitter – ті програми, з якими ми прокидаємося та лягаємо спати.

У ним ми проводимо значну частину свого життя, ділимося своїми думками,чекаємо на підтримку аудиторії…

Та є й інший бік.

Часто всліпу наслідуємо блогерів. Для декого вони навіть стають ідолами.

Але ми не знаємо, що приховується за цією ідеальною, але штучно створеною картинкою. І чого насправді коштують ці мільйони фоловерів для них.

Тож головне – не втратити своєї індивідуальності, самого себе за бажанням наслідувати інших.

Пам’ятати, що всі ми – це неповторний, унікальний всесвіт. І ми можемо досягти усього, якщо щиро в це вірити та докладати зусиль, а не сліпо копіювати чуже життя.

Фото: Pexels

