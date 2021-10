Мальовничі та унікальні. Українські села, які варто відвідати

Українські села, варті уваги та кількох днів твоєї відпустки.

Гадаєш, в Україні варті уваги лише великі історичні міста на кшталт Києва, Одеси та Львова?

Насправді ж, чимало туристичних скарбів і барвистих пейзажів заховалися саме в невеличних селах.

Якщо ти, як і ми, любиш відкривати нові місця та незвідані куточки – цей матеріал для тебе.

Село Колочава, що затаїлося між мальовиничих гір на Закарпатті, вважається найдовшим в Україні. Воно простягаєтсья аж на 40 кілометрів.

Утім, це не єдина туристична принада цього місця.

Колочава вражає фантастичними гірськими пейзажами. На його території є джерела мінеральної води та цілих 10 музеїв.

Тож, якщо любиш культурний відпочинок, нудно тобі тут точно не буде.

Село Моринці, що на Черкащині, відоме багатьом українцям. Адже саме тут народився та зростав знаменитий Тарас Шевченко, і тут написав свого першого вірша.

У Моринцях розташовані музейний комплекс і заповідник, присвячені великому Кобзарю.

Тож можна в деталях дізнатися, як і чим жив поет. А ще – насолодитися чарівними краєвидами та душевною атмосферою рідного шевченкового села.

Колись на цьому місці справді було село, сьогодні ж ­– велика водойма з високими берегами та вражаючими пейзажами.

А поруч – скельний чоловічий монастир, історія якого тягнеться ще з середньовіччя.

Село Бакота затопили 30 років тому, коли будували новий Дністровський гідровузол. Людей відселили, а на місці хат зробили водосховище.

Сьогодні люди приїжджають сюди, щоб порибалити, поплавати та насолодитися краєвидами, прогулюючись по крутих скелях.

А це село знамените своїми майстерними гончарами.

Тут виробляють екслюзивні глиняні глечики та інший посуд, а секрети їх виготовлення століттями передають у спадок – із покоління в покоління.

Тут можна не лише придбати унікальні керамічні вироби, але й глибоко поринути в історію цього ремесла.

Адже в Опішні розташовані Національний музей українського гончарства та Інститут керамології.

Сьогодні це село називається Олексіївкою. Але історична назва – Сартана – підходить йому набагато більше.

Це місце було засноване ще у далекому 1780 році, коли царська влада переселила греків із однойменного села в Криму. Відтоді вони живуть на Донеччині, але ніжно бережуть свої традиції, культуру та кухню.

Якщо приїхати в Сартану в одне з національних грецьких свят, можна побачити традиційні танці, почути пісні й спробувати чебуреки або мусаку.

Село Дземброня забралося вище хмар. Це – найбільш високогірний населений пункт України.

Хмаринки на рівні очей, безкраї полонини, затишнні будиночки, розкидані по горах – така вона, ця унікальна місцевість.

Тут знімалася знаменита екранізація Сергія Параджанова роману Тіні забутих предків. І в пошуках наснаги сюди приїжджали Леся Українка і Василь Стефаник.

Можливо, у цьому місці знайдеш натхнення і ти.

Скоріше за все, ви вже чули про Вилкове, яке називають українською Венецією. А от чи бачили на власні очі?

Тільки уявіть. Навколо вода. Будиночки розташовані на окремих острівцях, а замість автомобілів і велисипедів по вуличках рухаються кольорові човники.

Це місце ідеально підійде для тих, хто втомився від шаленого графіку мегаполісу, хоче усамітнитися та просто відпочити в тиші.

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 причин відвідати Львів.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.