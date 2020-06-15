Куди поїхати в Україні у відпустку: найцікавіші та найкрасивіші місця

Найкращі місця, де можна відпочити в Україні.
Пандемія коронавірусу та карантин внесли свої корективи у туристичні плани українців. І хоча згодом кордони мають відкритись та відновитись авіасполучення, все ж більшість громадян задумується про подорожі Україною.
Ранок у Великому Місті розповість тобі, де можна провести відпустку на Батьківщині.
Топ-5 місць в Україні
Генічеськ
Генічеськ – це невелике курортне місто на березі Азовського моря. Сюди з легкістю можна приїжджати шумною компанією та з сім’єю.
У Генічеську можна знайти розваги на будь-який смак. Любителям позагорати варто йти до моря, а прихильникам красивих краєвидів – можна вирушати до солоного Рожевого озера. Він має незвичайний колір завдяки мікроводорості Dunaliella salina.
Також звідти можна легко поїхати до заповідника Асканія Нова та Азово-Сивашського національного природного парку.
Магазини, атракціони та різноманітні розваги тут теж гарантовані!
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Моршин
Моршин славиться не тільки мінеральними джерелами та санаторіями. Окрім цього, там є маса інших цікавих місць, які варто відвідати кожному туристу.
Містечко має дуже красиві краєвиди та бювети, біля яких кожен з радістю фотографується.
Також Моршин має стару церкву Пресвятої Богородиці та паркову площу біля Мармурового палацу з різноманітними фонтанами та скульптурами.
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Тернопіль
Якщо ти хочеш поринути у місто з красивою архітектурою, бруківкою замість асфальту та неймовірною західною атмосферою, але не хочеш їхати у розкручений Львів – то варто поїхати у Тернопіль.
Це місто може дати фору будь-якому містечку Західної України.
Тут можна просто гуляти вулицями та насолоджуватись архітектурою міста чи відвідати автентичні заклади, або ж поїхати за місто та насолодитись не менш красивими природніми краєвидами.
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Яремче
Для того, щоб зануритись у життя одних із найвідоміших і найколоритніших карпатських жителів – гуцулів – достатньо поїхати у Яремче.
Там ти зможеш відвідати річку Прут та водоспад Пробій, влаштувати екскурсії в гори або ж купити кілька сувенірів на гуцульському базарі.
А також разом із дітьми варто сходити у міні-зоопарк.
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Запоріжжя
Запоріжжя – козацька столиця України, яка завжди зберігала у собі цю особливість. Поєднання сучасності та автентичності – саме те, заради чого варто відвідати це місто та прогулятись його вулицями.
Ну і, звичайно, у Запоріжжі неможливо оминути острів Хортиця, де ти зможеш спробувати себе у ролі справжнього козака та повправлятись у гончарстві, ковальстві та їзді верхи.
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Тепер ти знаєш, куди можна поїхати вже цього літа на відпочинок. Обирай туристичне місто собі до душі, не забувай про заходи безпеки – маски, рукавички, часте миття рук та антисептики ніхто не відміняв, та просто насолоджуйся рідною Україною.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально провести час із друзями та сім’єю.
Головне фото: Unsplash