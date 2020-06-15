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ICTV / Ранок / Куди поїхати в Україні у відпустку: найцікавіші та найкрасивіші місця / 15.06.2020 14:07
15.06.2020 14:07
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Куди поїхати в Україні у відпустку: найцікавіші та найкрасивіші місця


Найкращі місця, де можна відпочити в Україні.

Пандемія коронавірусу та карантин внесли свої корективи у туристичні плани українців. І хоча згодом кордони мають відкритись та відновитись авіасполучення, все ж більшість громадян задумується про подорожі Україною.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, де можна провести відпустку на Батьківщині.

Топ-5 місць в Україні

Генічеськ

Генічеськ – це невелике курортне місто на березі Азовського моря. Сюди з легкістю можна приїжджати шумною компанією та з сім’єю.

У Генічеську можна знайти розваги на будь-який смак. Любителям позагорати варто йти до моря, а прихильникам красивих краєвидів – можна вирушати до солоного Рожевого озера. Він має незвичайний колір завдяки мікроводорості Dunaliella salina.

Також звідти можна легко поїхати до  заповідника Асканія Нова та Азово-Сивашського національного природного парку.

Магазини, атракціони та різноманітні розваги тут теж гарантовані!

 

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Публикация от Kate Chernova (@k.kateritsa)

Моршин

Моршин славиться не тільки мінеральними джерелами та санаторіями. Окрім цього, там є маса інших цікавих місць, які варто відвідати кожному туристу.

Містечко має дуже красиві краєвиди та бювети, біля яких кожен з радістю фотографується.

Також Моршин має стару церкву Пресвятої Богородиці та паркову площу біля Мармурового палацу з різноманітними фонтанами та скульптурами.

 

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Публикация от Оренда квартир Моршин (@morshynarenda)

Тернопіль

Якщо ти хочеш поринути у місто з красивою архітектурою, бруківкою замість асфальту та неймовірною західною атмосферою, але не хочеш їхати у розкручений Львів – то варто поїхати у Тернопіль.

Це місто може дати фору будь-якому містечку Західної України.

Тут можна просто гуляти вулицями та насолоджуватись архітектурою міста чи відвідати автентичні заклади, або ж поїхати за місто та насолодитись не менш красивими природніми краєвидами.

 

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Публикация от Мій Тернопіль (@ternopil_my)

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Яремче

Для того, щоб зануритись у життя одних із найвідоміших і найколоритніших карпатських жителів – гуцулів – достатньо поїхати у Яремче.

Там ти зможеш відвідати річку Прут та водоспад Пробій, влаштувати екскурсії в гори або ж купити кілька сувенірів на гуцульському базарі.

А також разом із дітьми варто сходити у міні-зоопарк.

 

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Публикация от Турклуб GoTernopil (@goternopil)

Запоріжжя

Запоріжжя – козацька столиця України, яка завжди зберігала у собі цю особливість. Поєднання сучасності та автентичності – саме те, заради чого варто відвідати це місто та прогулятись його вулицями.

Ну і, звичайно, у Запоріжжі неможливо оминути острів Хортиця, де ти зможеш спробувати себе у ролі справжнього козака та повправлятись у гончарстві, ковальстві та їзді верхи.

 

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Публикация от Марченко Людмила (@ludamarchenko3110)

Тепер ти знаєш, куди можна поїхати вже цього літа на відпочинок. Обирай туристичне місто собі до душі, не забувай про заходи безпеки – маски, рукавички, часте миття рук та антисептики ніхто не відміняв, та просто насолоджуйся рідною Україною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оригінально провести час із друзями та сім’єю.

Головне фото: Unsplash

Дарина Реготун

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Теги: туризм, туристичні маршрути, Україна
15.06.2020 14:07



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