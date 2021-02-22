Музеї і кава: 10 причин відвідати місто Лева

Чому варто відвідати Львів?

Що? Ти живеш в Україні, але ще жодного разу не бував(-ла) у Львові?

Тоді це потрібно терміново виправити.

Адже місто Лева недаремно називається культурною столицею.

Тут розташована найбільша кількість пам’ятників архітектури, львівський центр внесений до реєстру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а світові туристичні рейтинги щороку відзначають його почесними позиціями.

А щоб у тебе точно не залишилось жодних сумнівів, Ранок у Великому Місті підготував ТОП-10 причин відвідати серце Західної України.

ТОП-10 причин відвідати Львів

Прогулянки Старим містом

Звідки ще розпочати знайомство зі Львовом, як не з найбільш колоритної його частини?

Кожен провулок Старого міста є нагадуванням про його мультикультурне минуле.

Тут височіє Ратуша, ваблячи сміливців піднятися вузькими сходами і насолодитися неймовірною панорамою.

Ну, а Площа Ринок, як співав Кузьма Скрябін, спати не лягає — історії збирає і розповідає.

Вона й твої розмови підслухає, назавжди вписавши їх у свій довгий життєпис…

Оперний театр

Львівський національний академічний театр опери та балету і справді є одним з найкрасивіших у Європі.

До того ж саме його зображено на купюрі “20 гривень”.

Тому тут завжди чимало охочих зробити фото напам’ять.

Проте не варто вдовольнятися цим витвором мистецтва лиш ззовні, зсередини він ще красивіший!

Вірменський квартал

Ми вже згадували про мультикультурність, але, зважаючи на таке різнобарвне минуле міста, ще не раз сьогодні до неї повернемось.

Поглянь-но лише на вірменський квартал просто в центрі українського Львова!

Район відрізняється особливим плануванням і унікальною архітектурою, з якою понад усе вирізняється величний Вірменський собор.

У нього теж, до речі, варто зайти.

Львівська кава

Із чим у тебе першу чергу асоціюється Львів?

У нас — із галицькою кавою.

Її довга історія теж немає залишити тебе осторонь.

Вже не перший вік поспіль вона слухає плітки офіціантів, манірні розмови поважних львів’ян та освідчення в коханні туристів з різних куточків світу.

Ой, все. Ми навіть не будемо переконувати тебе заскочити на філіжанку кави у Льові, бо знаємо — пройшовши повз численні кав’ярні, ти не зможеш опиратися звабливим ароматам.

Італійський дворик

Від галасу та метушні туристичного Львова теж іноді хочеться відпочити.

Тоді завітай в Італійський дворик — ідеальне місце для усамітнення просто в центрі міста.

Назва цілком виправдовує себе: архітектура дворика справді дуже схожа на італійську.

І це не дивно, адже його, як і увесь палац, всередині якого він розташований, проектували італійські архітектори.

Багаааато шоколаду Ще одна візитівка Львова — відома Майстерня шоколаду. Не даремно. Тут можна поспостерігати, як виготовляють не лише солодощі, а й каву, накупити друзям та рідним смачнющі сувенірчики й врешті-решт насолодитися прекрасними ароматами! Переглянути цей допис в Instagram

Високий замок

Кава, шоколадка, круасанчик… Після такого солодкого гастротуру точно необхідно порухатися.

Тоді тобі сюди.

Високий замок — це не лише про кардіо. Це:

місце, де ти рахуватимеш кількість поворотів і обов’язово зіб’єшся

місце, яке точно звабить тебе щось купити дорогою вгору;

місце, де ти побачиш один з найкрасивіших заходів сонця у свому житті.

Цікаві музеї

Той Львів… Він не зупиниться тебе дивувати.

На цей раз, своїми музеями та спорудами, які відкриті для відвідування.

Завітати можеш у:

Музей старої школи

Палац Потоцьких

Галерею мистецтв

Прадавню аптеку

Музей скла

Будинок українських вчених

Останній до речі, зображений на фото. Тут регулярно проводять бали та урочисті прийоми.

Величні собори

Культурна столиця у першу чергу славиться своїми костелами, храмами, монастирями.

У релігійних будівлях втілилася і скульптура, і живопис відомих майстрів.

Тож не оминай своєю увагою Домініканський собор, костел Святого Михайла, каплицю Трьох святителів, костел Святої Марії чи відомий собор Святого Юри.

Ексцентричні розваги

Львів — то не лише про мистецтво, а й про веселощі!

Де ще можна досвідчити львівський колорит, якщо не у шумних закладах?

П’яна Вишня чи Реберня, Львівські пляцки чи Мазох-кафе — обирай на свій смак.

Проте навіть не думай проходити повз “Криївку”. Тут найсмачініша медовуха і цікавий стиль УПА.

Проте спершу її доведеться пошукати, адже ресторан ніколи не мав офіційної вивіски.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП відкритих країн під час карантину.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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