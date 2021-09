Куди поїхати на вихідних. Шість туристичних місць України, про які ви не чули

Куди поїхати восени: маловідомі туристичні місця України.

Гори в Херсоні? Ірландська долина гігантів на Рівненщині?

Ліс-лабіринт, що насправді є предком парку Софіївка, печера, яка перевершує Оптимістичну за красою — такої України ти ще не бачив/ла.

У Ранку у Великому Місті ми підібрали для тебе шість маловідомих туристичних місць, про які ти й не здогадувався/лась.

Біля села Актове, за 170 кілометрів від Одеси, знаходиться дивовижна природна пам’ятка — Актівський каньйон. Його глибина близько 50 метрів, а площа понад 250 гектарів.

Тутешні скелі вражають міццю і величчю, туристи їх порівнюють зі знаменитим Гранд Каньйоном в Північній Америці. А він і справді єдиний на континенті схожий на американський гранд-каньйон за віком та виглядом.

Для поїздки в Актово цілком вистачить і одного дня.

Каньйон розташований на річці Мертвовод — річка називається так, бо, за легендою, скіфи тут сплавляли вниз своїх покійних.

Актівський каньйон в теплу пору року — прекрасний. Але особливо ефектно це місце виглядає восени — тож не чекай листопада, їдь туди прямо зараз.

У поїздку вирушай раніше і продукти купи заздалегідь.

Поруч з Актовським каньйоном знаходиться маловідомий Трикратський ліс-лабіринт. В народі його звуть другою Софієвкою, але насправді це Софіївка з’явилась завдяки Трикратському лісу.

Шукай ліс у селі Трикрати біля колишнього маєтка графа і ботаніка Віктора Скаржинського, господарство і парк якого і є державним урочищем “Трикратський ліс”.

Віктор Скаржинський народився в Трикратах і успадкував від батька великий маєток.

Повністю осів після російсько-французької війни 1812 року, з якої він повернувся разом зі своїм підрозділом з перемогою та нагородами.

Надалі Віктор Скаржинський присвятив себе лісоводству. За свою діяльність його навіть відзначили званням “Патріарх лісу в степах півдня”.

Взагалі граф спорудив у своєму маєтку близько 40 ставків, вода з яких постачалася до полів і луків. Найбільша цінність лісу – вікові дуби. За життя Скаржинський також висадив 300 видів листяних і 200 сортів плодових дерев.

Граф Потоцький, що створив і виплекав Софіївку, колись приїжджав за порадами до військового і садівника Віктора Скаржинського.

Чоловіків об’єднало велике кохання до жінок: Потоцький створив парк на честь дружини Софії, а Скаржинський – на честь… дружини брата. Так, там в історії все складно – але спойлер: обійшлося без подружніх зрад.

Це справжня ірландська Дорога гігантів в мініатюрі.

Українські базальтові стовпи — це геологічний заказник, де видобувають рідкісний матеріал базальт. Його поклади були виявлені біля села Берестовець у XVIII ст. Особливість українських стовпів в тому, що вони знаходяться на рівнинній території, хоча базальт — це гірська порода.

Сюди приїжджають, щоб особисто побачити й сфотографувати незвичайне природне явище. Товщина стовпів досягає 1,2 метра, а висота — до 30 метрів. Місцева природа створює дуже мальовничий пейзаж, а вода, яка затопила кар’єри, насичено рожевого кольору.

Існує версія, що найдавніші печери на території Русі зовсім не печери Києво-Печерської Лаври, а саме Звіринецькі печери.

Відповідно до цієї теорії, Звіринецькі печери давніші і старші лаврських приблизно на п’ятдесят років.

Архангело-Михайлівський монастир – це чоловічий монастир Української Православної Церкви, заснований у 2009 році в Києві на скиті Звіренецьких печер.

У 1910 році була облаштована обитель на Звіринецьких печерах. За часів гонінь на Церкву, після перевороту більшовиків, скит поступово занепадав. Через тридцять років після заснування, скит був ліквідований, а його дослідження призупинене. Церковнослужителів вигнали, будівлю храму зруйнували, а майно розграбували. Печерний комплекс дуже довго був покинутий. Лише в дев’яностих роках було відновлено його релігійне і наукове вивчення.

Але ченці Іонинського монастиря згодом відновили паломництва у Звіринецькі печери. У другій половині дев’яностих був відкритий підземний храм Архангела Михайла.

Потрапити в печери можна в Києві з вулиці Мічуріна або з боку Ботанічного саду.

Мабуть, всі чули про Оптимістичну печеру на Тернопільщині — найдовшу в Європі. Але мало хто — про Кришталеву.

Печера названа Кришталевою через численні кристали білого гіпсу, кремового і рожево-бурштинового кольору, який покриває стіни.

Національний геологічний природний пам’ятник Кришталева печера розташована на околиці села Кривче в Тернопільській області. Згідно з легендою та за книгою “Природна історія королівства Польського” печера була виявлена ченцем єзуїтського ордену Габріелем Жанжінським.

Печеру досліджували більше століття. В результаті була створена карта порожнини землі.

Сьогодні потрапити на екскурсію в печеру можна протягом цілого року.

Гостям належить пройти маршрут більш як два кілометри коридорів та кришталевих залів за півтори години.

Херсонські гори розташовані в західній стороні від міста Херсона, між селами Станіслав та Олександрівка.

На березі Дніпро-Бузького лиману, у місці, де зустрічаються Дніпро, Буг і Чорне море, розташовані високі обривисті берега, ущелини й урвища, а також кам’яні валуни.

Всі вони в комплексі створюють відчуття справжньої гірської гряди. Звідси відкривається мальовничий вид на лиман і місце зустрічі моря з ріками.

Історики припускають, що в античні часи саме тут розташовувався храм давньогрецької богині Деметри, якій поклонялися мешканці Ольвії, розташованої по інший бік лиману.

Сьогодні ж сюди їдуть за екстремальними видами спорту.

Фото: Unsplash

