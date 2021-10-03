Головне не цифра на вагах. Топ-5 порад, як не набрати вагу після схуднення

Поради, що допоможуть не набрати вагу після схуднення.

Більшість жінок вважає, що схуднути – це найскладніше. Однак, контролювати вагу і підтримувати гарну форму значно складніше.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поради, що вбережуть фігуру після того, як вже схудли і допоможуть завжди залишатися стрункою.

Головне не цифра на вагах

Перше, що потрібно зробити — скласти план дій.

Порадься з дієтологом, склади план харчування, запишись у спорт-зал.

Іншими, словами не закидай розпочату справу.

Створи корисну звичку, яка допоможе контролювати себе і тоді не доведеться щоразу дивитись на ваги, щоб побачити результат.

Тільки активність і правильний раціон зможе не тільки утримати, але й покращити зовнішній стан.

Більше пий води

Вода впливає на швидкість обмінних процесів, в тому числі і на процеси схуднення.

Також від достатньої кількості рідини покращується стан шкіри.

Також варто зазначити, що вживати потрібно саме чисту питну воду, а не замінювати її кавою, чаєм, соками.

Менше стресу

У стресовому стані організм починає виробляти кортизол, який провокує бажання з’їсти щось солодке або велику кількість вуглеводів.

Якщо ж так сталось, що щось спровокувало твій гнів, розчарування, печаль чи самотність, не біжи до холодильника.

Запитай себе, чи дійно ти голодний, чи ти просто хочеш їжею відволіки себе.

Останній варіант наймовірніший.

В такому випадку займись чимось, щоб розслабитись: читання книги, заняття спортом, прослуховування музики можуть допомогти впоратись зі складною ситуацією.

Міцний сон

Недосипання може викликати відчуття голоду.

Також це призводить до погіршення самопочуття.

Людина, яка неповноцінно відпочиває здатна втрачати на 50% менше ваги.

Тому спати треба не менше 7 годин і уникати стресових ситуацій.

Розмір порцій

Не переїдай і слідкуй за розмірами порцій.

Варто також стежити за кількість вжитих фруктів і солодкого.

Пам’ятай, що шкоду не завдасть шматочок торта, справа у його розмірі.

Також потрібно позбутись шкідливої звички їсти перед телевізором чи екраном монітора.

Тоді людина не контролює себе і може з’істи більше ніж треба.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про розповсюджені міфи про схуднення що заважають скинути зайві кілограми.

Фото: Unsplash

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