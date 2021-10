Головне не цифра на вагах. Топ-5 порад, як не набрати вагу після схуднення

Поради, що допоможуть не набрати вагу після схуднення.

Більшість жінок вважає, що схуднути – це найскладніше. Однак, контролювати вагу і підтримувати гарну форму значно складніше.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поради, що вбережуть фігуру після того, як вже схудли і допоможуть завжди залишатися стрункою.

Перше, що потрібно зробити — скласти план дій.

Порадься з дієтологом, склади план харчування, запишись у спорт-зал.

Іншими, словами не закидай розпочату справу.

Створи корисну звичку, яка допоможе контролювати себе і тоді не доведеться щоразу дивитись на ваги, щоб побачити результат.

Вода впливає на швидкість обмінних процесів, в тому числі і на процеси схуднення.

Також від достатньої кількості рідини покращується стан шкіри.

Також варто зазначити, що вживати потрібно саме чисту питну воду, а не замінювати її кавою, чаєм, соками.

У стресовому стані організм починає виробляти кортизол, який провокує бажання з’їсти щось солодке або велику кількість вуглеводів.

Якщо ж так сталось, що щось спровокувало твій гнів, розчарування, печаль чи самотність, не біжи до холодильника.

Останній варіант наймовірніший.

В такому випадку займись чимось, щоб розслабитись: читання книги, заняття спортом, прослуховування музики можуть допомогти впоратись зі складною ситуацією.

Недосипання може викликати відчуття голоду.

Також це призводить до погіршення самопочуття.

Тому спати треба не менше 7 годин і уникати стресових ситуацій.

Не переїдай і слідкуй за розмірами порцій.

Варто також стежити за кількість вжитих фруктів і солодкого.

Пам’ятай, що шкоду не завдасть шматочок торта, справа у його розмірі.

Також потрібно позбутись шкідливої звички їсти перед телевізором чи екраном монітора.

Тоді людина не контролює себе і може з’істи більше ніж треба.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про розповсюджені міфи про схуднення що заважають скинути зайві кілограми.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.