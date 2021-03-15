Як схуднути до літа без шкоди для здоров’я: покрокова інструкція від дієтолога

Лікар-дієтолог Юлія Поворознюк розповіла про безпечне схуднення.

До літа залишається лише 2 місяці. А це означає, що кожна друга красуня починає готувати своє тіло до сезону купальників.

Нерідко подібне експрес-схуднення перетворює життя на низку виснажливих дієт, що чергуються хіба з надмірними фізичними навантаженнями.

А така пекельна суміш ладна не лише негативно вплинути на твій фізичний та ментальний стан, а й перетворити життя у суцільне жахіття.

Для того, щоб ти не займалася самобичуванням, а натомість насолоджувалась кожною хвилиною цієї весни, ми поспілкувалися із лікарем-дієтологом Юлією Поворознюк.

Про те, як худнути без шкоди для здоров’я, читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Схуднення до літа без шкоди для здоров’я

Обери безпечний раціон

Сьогодні на просторах Інтернету можна знайти десятки різноманітних режимів харчування, які обіцяють ледь не миттєві результати.

Але не варто перевіряти “чудодійну ефективність” кожного з них і тим самим підривати своє здоров’я, краще обрати перевірений варіант.

Юлія Поворознюк каже:

Найбільш безпечною є пожиттєва стратегія здорового харчування, яка допоможе схуднути та підтримувати вагу.

Такий режим, за її словами, включає 3 прийоми їжі без перекусів.

Важливо, щоб ці страви були повноцінними, тобто містили білки, жири і вуглеводи.

Це не так важко втілити в реальність, як може здатися на перший погляд. А, зважаючи на те, що пані Юлія поділилася з нами варіантами смачних прийомів їжі, ще простіше!

Отже, твій раціон має виглядати приблизно от так:

Сніданок: вівсянка з олією, 2 варені яйця та овоч, а на десерт – фрукт, 15-20 г шоколаду чи 3 шт. якихось сухофруктів;

вівсянка з олією, 2 варені яйця та овоч, а на десерт – фрукт, 15-20 г шоколаду чи 3 шт. якихось сухофруктів; Обід: курячий бульйон із птицею, салат і фрукт.

курячий бульйон із птицею, салат і фрукт. Вечеря: запечена риба з овочами (якщо це коренеплоди, то не більше 100 г) і салат з олією.

Позбудься шкідливих харчових звичок

На жаль чи на щастя, режим здорового харчування – це не лише надходження корисних калорій до організму.

У першу чергу, це неабияке тренування твоєї сили волі.

Так, доведеться позбутися тих харчових звичок, які частенько стають перешкодою до бажаної форми та почуття легкості.

Дієтолог Юлія Поворознюк навела чіткий перелік правил, яких доведеться дотримуватись, аби досягти мети:

Увечері не можна вживати солодощі, фрукти і мучне, а також молочні й кисломолочні продукти;

Вечеряти, до речі, потрібно не пізніше, ніж за 4 години до сну;

І, так, варто забути про опівнічні перекуси!

Якщо все ж кортить потішити себе десертом, краще робити це до обіду.

Але потрібно пам’ятати про почуття міри і намагатись знайти солодощам здорові альтернативи, типу сухофруктів чи пастили.

Якщо ти вже задаєшся питанням, як довго таке доведеться “терпіти”, лікар-дієтолог відповідає:

Для людей, що схильні до зайвої ваги, певної стратегії харчування потрібно дотримуватися протягом усього життя.

Витримуй інтервал між вечерею та сніданком

Останнім часом все більшої популярності набирає система інтервального голодування.

І не спроста. Юлія Поворознюк розповіла, що воно й справді довело свою ефективність не лише у дослідженнях, але й на практиці.

До того ж, здорове харчування теж містить у собі обов’язковий інтервал – між останнім та першим прийомоми їжі.

Пані Юлія каже:

Щоденно треба дотримуватися харчової паузи між вечерею та сніданком 12-13 год. А один чи два рази на тиждень можна збільшувати її до 16 годин.

Борись із проблемою комплексно

Про здорове харчування вже так багато написано і сказано, що, здається немає чого додати.

Але при цьому, число людей із надлишковою вагою не зменшується, а то й щодня зростає.

Тому Юлія Поворознюк наголосила про необхідність комплексно підходити до цієї проблеми:

Зміни своє мислення – зміниться й тіло. Ну, і варто не лише читати чергову статтю, а й почати рух до змін!

І ми рекомендуємо не їсти те “останнє тістечко”, а діяти вже просто зараз!

Тоді ти не лише підготуєш своє тіло до сезону купальників, а й станеш на світлий шлях здоров’я, легкості та правильних відносин із їжею.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечні наслідки популярних дієт.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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