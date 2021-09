Вони змогли кинули курити: історії та поради голлівудських зірок

Зірки, які кинули курити – кому з голлівудських акторів і акторок вдалося подолати цю шкідливу звичку.

Кинути палити – непросто. Але цілком реально.

У цьому матеріалі ми зібрали приклади зірок, яким вдалося кинути раз і назавжди. А якщо вони змогли – то і ти зможеш (якщо куриш, звісно).

То хто з наших кумірів зумів розпрощатися з цигаркою, і як їм це вдалося? Історії, що мотивують, читай просто зараз.

Хто б міг подумати! Колись британська співачка Адель викурювала по 25 сигарет на день. Кинути ж вирішила заради свого сина.

А от у Шерон Стоун паління таки призвело до хвороби.

Зірка курила майже півжиття. Їй здавалося, що це виглядає сексуально і провокаційно. А по факту призвело до серйозних проблем із судинами.

У 46 років у зірки стався крововилив у мозок, після якого вона стала перед вибором: продовжувати курити, щодня ризикуючи передчасно вмерти, або кинути пагубну звичку.

Шерон вибрала життя. Тепер вона не палить, майже не п’є алкоголь і не зловживає кофеїном.

Сьогодні зірці вже 62 і вона почуває себе краще, ніж у часи бурної молодості.

Бен Аффлек закурив ще у школі – і робив це багато років. Як не дивно, кинути актору допомогли… самі ж цигарки.

Під час зйомок стрічки «Козирний туз» йому доводилося викурювати аж по 5 по п’ять пачок щодня – його герой багато курив, та й дублів робили чимало.

Тож під кінець зйомок Аффлек на сигарети вже й дивитися не міг.

Голлівудський красунчик і чоловік українки Міли Куніс Ештон Катчер теж багато курив. Аж поки одного разу на зйомках йому не довелося самостійно виконувати складні трюки.

Інтенсивні навантаження далися акторові важко. Почувався він так кепсько, що зрозумів: фізичні вправи в комплексі з курінням просто підірвуть його здоров’я. Тож час кидати або акторство, або куріння.

Кинути пагубну звичку Катчеру допомогла книга Аллена Кара «Легкий спосіб кинути палити».

Шарліз Терон намагалася кинути курити кілька років, але – безуспішно.

Допоки одного дня друзі не порадили їй звернутися до гіпнотерапевта.

Сьогодні Терон береже себе і веде здоровий спосіб життя.

44-й президент США курив із підліткового віку. Відмовитись від цього йому допомогло відчуття відповідальності перед американським народом.

Коли Обама вирішив балотуватися, його дружина Мішель попросила кинути паління – аби подати людям позитивний приклад. Що, власне, він і зробив.

А от акторка Джулія Робертс багато років не могла завагітніти. Лікарі порадили їй кинути курити і почати вести здоровий спосіб життя.

Сьогодні вона щаслива мати трьох дітей – двох синів і донечки.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, як кинути палити.

Фото: Instagram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.